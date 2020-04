Jüri Käo: riik võiks laenu võtta riigieelarve mahus ja kaaluda töönädala pikendamist

"Mulle tundub, et riik võiks olla valmis võtma laenu riigieelarve mahus. See võiks aidata meil kriisist välja tulla. Riigieelarve tulud kukuvad nüüd ju ära," rääkis Käo pikemas usutluses ajalehele.

Ta lisas, et kui me endale praegu laenuvalmidust ei loo, siis võib-olla varsti ei viitsi meiega enam keegi tegeleda.

"Kui suured riigid hakkavad laenama, siis ei viitsi meie pisikese rahasummaga ükski jännata," sõnas ettevõtja.

Käo lisas ka, et ettevõtjad ei pea lootma ainult riigiabile, vaid pigem ise vaatama, mida teha, et ellu jääda. Samas lisas ta, et riik peab vaatama, et tema suured strateegilised ettevõtted, nagu Tallink, jääksid ellu.

Lisaks leidis Jüri Käo, et praegu pole aktuaalne enam rääkida neljapäevasest töönädalast, vaid kaaluda mingis ajavahemikus hoopis kuuepäevast.

Käo hoiatas ka selle eest, et praeguses kriisis võib osadel poliitikutel tekkida kiusatus hakata isikuvabadusi ja demokraatiat piirama.