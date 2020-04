"Mis puudutab börsireegleid, siis kõige olulisem on see, et aktsionärid oleksid maksimaalselt informeeritud. Praegu võib öelda, et aktsionärid on võib-olla isegi rohkem informeeritud, kui nad tavaolukorras oleks," ütles Ots ERR-ile.

"Ja kui vaadata seda natukene nagu huumorivõtmes, siis emma-kumma aktsionär olla, on täna ju väga hea. Mõlemad ettevõtted - nii LHV kui Tallink - väga jõuliselt seisavad selle eest, et oma aktsionäridele tulu tulu teenida," lisas ta.

"Selline tegevus on ju tegelikult tavapärane. Mõlemad ettevõtted üritavad tegelikult antud juhul kriisist välja tulla ja kasvada. Siin ma ei näe aktsionäride seisukohast küll midagi alarmeerivat," lausus Ots veel.

Samal teemal võttis sotsiaalmeedias sõna ka finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.

"Sõnal on jõud, ka börsiettevõtete avalikus sõneluses nende väärtusele. Aeg on asjale joon alla tõmmata, vältida turukuritarvituse piire katsuvaid pool-avaldusi. Seondub tööalase tegevusega," kirjutas Kessler.

Kessler rõhutas, et börs on finantsjärelevalve subjekt nagu ka börsiemitent ja pangakontsern.

Ots kommenteeris seda postitust järgmiselt: "loomulikult on jõud ettevõtte juhtide sõnal. Aga ma arvan, et nagu ka Kilvar Kessler ütles, et ta kombibki neid piire. Minu arvates neid piire täna keegi kuskil ületanud ei ole. Pigem ta jääb hea maitse piiridele."

Neljapäeval avaldas LHV Varahaldus, et tegi koos erakapitalifondiga Novalpina Capital Tallinkile 200 miljoni eurose finantseerimispakkumise. Tallink lükkas pakkumise tagasi ja avaldas selle üksikasju, kinnitades, et see ei ole ettevõtte aktsionäride huvides.