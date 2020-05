Laenu suurus on 100 miljonit eurot, selle tähtaeg kolm aastat ja laen tuleb tagastada ühes osas laenutähtaja lõpus.

Intress on 12 kuu EURIBOR pluss kaks protsenti aastas. Lepingutasu moodustab 0,1 protsenti laenulimiidi summast.

Laenulimiit on lubatud kasutusse võtta osade kaupa, iga osa minimaalne suurus vähemalt kümme miljonit ja maksimaalne suurus 40 miljonit eurot.

Laenuintressi aluseks on Tallinki olemasolevate laenukohustuste keskmine hind. Laen peab olema tagatud laenusaaja ja tema konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtjatele kuuluvate varadega.

Tallinkile väljastab laenu Kredex.

Majandusminister Taavi Aas selgitas ERR-ile, et valitsus tugines oma otsuses sellele, et Tallink on Eestile tähtis ettevõte ning firma ka tõestas, et on püüdnud mujalt laenu saada, kuid edutult.

"Valitsuse kinnitatud abimeetmete pakettides on kirjas, et kui ettevõte on Eestile oluline infrastruktuuriettevõte ja ettevõte mujalt mõistlike tingimustega laenu ei saa, siis on võimalik seda anda Kredexi kaudu vabariigi valitsusel. Ja kuna ettevõte tõestas, et ta on püüdnud saada mujalt laenu, aga pole seda paraku saanud, siis otsustas valitsus, et aitab," rääkis Aas.

Minister selgitas, et tegemist ei ole investeeringuga. "Valitsus pole võtnud seisukohta, et me peaks jääma Tallinki osanikuks, vaid see on ikkagi selgelt abimeede ainult."

Tallink Grupi juht Paavo Nõgene kinnitas, et ettevõte on riigi esitatud tingimustega nõus.

Antud likviidsuslaen võimaldab meil nüüd keskenduda kauba-ja reisijateveo teenuste taastamisele meile väga oluliste naaberriikidega ning Eesti turismisektori ja laiema majanduse taastumise toetamisele. Laenulepingu sõlmimisest ja ka teiste finantseerimislepingute sõlmimisest anname läbi börsiteadete teada esimesel võimalusel.

Tallink on ise varem teatanud, et sooviks saada riigilt 150 miljonit eurot likviidsuslaenu.