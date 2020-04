Tallinnas on kodutute öömajas tuvastatud 17 koroonaviirusesse nakatunut

Tallinnas asuv Alasi tänava kodutute öömaja on veel vähemalt kaks nädalat karantiinis, sest esmaspäeva seisuga on sealse 17 kliendi koroonatest osutunud positiivseks. Kokku viibib praegu öömajas 30 klienti.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul ei ole ühelgi positiivse testi tulemuse andnutest ühtegi haigusele viitavat sümptomit.

"Kindlasti viime karantiini lõpus koostöös terviseametiga läbi uue testimise. Me lõpetame öömajas karantiini üksnes siis, kui oleme 100 protsenti veendunud, et inimesed on terved," märkis Beškina.

Alasi tänava kodutute öömaja läks karantiini 4. aprillil, kui ühe kliendi koroonatest osutus positiivseks. Seejärel isoleeriti kohe kõik öömaja kliendid. Kõigile öömaja klientidele on tagatud toitlustus ja turvafirma kindlustab ka ööpäevaringse valve.

Beškina sõnul ükski öömajateenust vajav abivajaja Alasi tänava öömaja karantiini tõttu öömajata ei jää, sest tervetele klientidele korraldatakse majutusvõimalus teisel aadressil.

Põhja-Tallinnas Alasi tänava öömajas osutab teenust linna lepingupartner Tallinna Hoolekande Keskus.