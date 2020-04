Kriisi tõttu tõusevad puu- ja köögivilja hinnad

Tere ja Farmi piimatööstuse juhatuse liikme Ülo Kivine sõnul on piimandussektori hinnamuutusi veel vara ennustada. "Kuivõrd piimanduses on tooraine ja valmistoodete hindade liikumise inerts hästi suur, on täna veel vara öelda milline saab olema uus reaalsus, seda peavad näitama lähikuud," ütles ta.

Ligi pool Eestis toodetud piimast eksporditakse, eriolukorras on eksporditurg aga pidurdnud ning toorpiima kokkuostuhind on langenud piimatootmise omahinnast madalamale.

Põllumajandus-Kaubanduskoja juhi Roomet Sõrmuse sõnul on seni olnud suurimad muutused tarbimisharjumuste- ja kohtade osas. Näiteks loobuvad inimesed kallimate gurmeetoodete tarbimisest ning eelistavad odavamaid tooteid nagu hakkliha. See mõjutab omakorda lihatootjate käivet.

Nii loomakasvatuses kui puu- ja köögiviljasektoris on probleemiks tööjõupuudus. "Osad Euroopa Liidu liikmesriigid on otsinud küll lahendusi, kuidas jätkuvalt tagada välistööjõu riiki pääsemine, kuid täies mahus hooajatöölisi kindlasti sellel hooajal tagada ei suudeta," märkis Sõrmus.

Tööjõupuudus viib omakorda puu- ja köögiviljade hinna tõusuni. "Eesti impordib olulisel määral puu- ja köögivilja, mistõttu võivad suured probleemid hooajalise välistööjõu kasutamisel just selles grupis jõuda ka Eesti tarbijateni. Tööjõu puuduse tõttu jääb Euroopas kindlasti üks osa puu- ja köögiviljast koristamata, millel on tarbijatele nii toodete kättesaadavuse kui hinna osas otsene mõju," sõnas ta.

Hooajalise tööjõu osas pole hetkel lahendust ka Eesti aiandussektori jaoks, mistõttu tõusevad tänavu ilmselt kodumaiste maasikate ja teiste aiasaaduste hinnad.

Sõrmuse sõnul võib turgu tulevikus mõjutada ka asjaolu, et riigid nagu näiteks Venemaa, Ukraina, Valgevene, Armeenia ja Kasahstan on suve keskpaigani keelanud mitmete teraviljade ning ka sibula ja küüslaugu väljaveo, mitmed riigid nõuavad ekspordiks ka lisasertifikaate. Ühtlasi on aeglustunud ja kallinenud transporditeenus ise, raskusi tuleb ette konteinerite ja pakendite kättesaadavusega.

Lihatoodete hindade tõusu oodata ei ole

Atria Eesti juhatuse esimehe Olle Hormi sõnul mõjub lihatoodete hindadele inimeste kriisist oluliselt rohkem sigade kriis ehk sigade Aafrika katku jätkuv levik. "Sealiha hinnad Euroopas on endiselt väga kõrged ja aasta algusest on lihahinnad tõusnud."

Lihatööstusele eriolukord suuri takistusi ei tekita. Tööjõu olukord on Hormi sõnul stabiilne, eriolukorras võib olla tavapärasest raskem leida inimesi tööle farmidesse, kuid tehaste tööd see ei mõjuta. Takistusi ei esine ka kaupade impordi ja ekspordiga, kuigi näiteks seadmete varuosade tellimisel peab arvestama tavapärasest pikema tarneajaga.

Ka Horm juhtis tähelepanu, et kriisi ajal loobuvad inimesed väärtuslikuma liha tarbimisest, endiselt on kõrge aga nõudlus hakkliha järele. Seda on tema sõnul juhtunud ka eelmiste kriiside ajal. "Kuna kõik restoranid on kinni, siis keegi enam kallimat liha ei söö," lisas ta.

Lihatöösturi sõnul on lihatoodete hinnatõus praeguseks peatunud. "Lihatoodete hinnad selle aasta alguses on natuke tõusnud ja rohkem need tõusta ei tohiks," märkis Horm.