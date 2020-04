Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitusel võiksid riigid hakata eriolukorra piiranguid leevendama siis, kui positiivsete testide hulk langeb alla viie protsendi tuhande elaniku kohta. Eestis on see tase juba üle nädala tagasi saavutatud.

Terviseameti peadirektori Merike Jürilo sõnul on WHO andnud soovituse alustada piirangute leevendamisega siis, kui positiivsete testide hulk tuhande elaniku kohta on viis protsenti või alla selle.

"Meil see on olnud alla viie protsendi viimase nädala jooksul. Tasahilju liigume stabiliseerumise ja nakatumise vähenemise trendis," ütles Jürilo. "Nakatumise stabiliseerumine ei tähenda veel, et võime liiga vabalt hingata, aga võime teha samme teenuste avamiseks, mis aitavad meil ühiskonnana paremini toime tulla."

Tema sõnul peaks jätkuvalt kinni pidama 2+2 reeglist, haigussümptomitega inimesed peavad kodus püsima ja vanemaealiste suhtes peab jätkuvalt tähelepanelik olema.

Valitsuse teadusnõukogu esimees, viroloogiaprofessor Irja Lutsar kinnitas, et ka nende hinnangul on teatavad lõdvendused lubatavad.

"Teadusnõukogu seisukoht on, et kui me lõdvendama hakkame, siis kindlasti peab vaatama, et me läheme väikeste sammudega ja meil alati peab olema võimalus ka samm tagasi astuda. Kui me redelipulgalt hakkame mööda redelit alla tulema ja see alumine pulk katki läheb, siis me peame ülemisele olema võimelised tagasi minema. Kindlasti väga hoolega monitoorida, mis juhtuma hakkab, ega meie ju keegi väga täpselt seda ei tea," ütles Lutsar ERR-ile.

Lutsari sõnul andis teadusnõukogu valitsusele vaid üleüldiseid soovitusi, millistest põhimõtetest lähtuda, mitte konkreetsete sammudena.

"Elutähtsad siis ikka kõigepealt ja vähemtähtsad siis järgmisena. Me ei andnud ka väga selgeid soovitusi, et tehke 1. mail seda ja 5. mail teist. Lõpuks on see ikkagi ju valitsuse otsus," ütles Lutsar.

Kliinilise pildi järgi diagnoositutest ülevaade puudub

Jürilo tunnistas, et terviseametil pole ikka veel ülevaadet, kui palju on Eestis neid inimesi, kes on saanud koroonaviiruse diagnoosi oma perearstilt kliinilise pildi alusel, st kes on telefoni teel diagnoositud, ilma testi tegemata. Terviseameti peadirektori sõnul on see IT-arenduse taga, mis siiani valmis pole saanud.

"Jätkuvalt kahjuks oleme tehnoloogiliste arenduste faasis," ütles Jürilo, selgitades, et andmed peavad jõudma perearstide infosüsteemidest nendeni, kuid see lahendus on alles välja töötamisel ja praegu andmebaasid veel ei ühildu.

Samal põhjusel pole ametil ka ülevaadet kliinilise pildi alusel terveks tunnistatud inimeste arvust.

"Ootame ka tervenenute kohta tehnoloogilist arendust," ütles Jürilo. "Aga kindlasti inimesi on tervenenud, seda võin kinnitada."

Kitlid ja prillid tulevad Hiinast rongiga

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et isikukaitsevahendite varud peaksid olema tagatud maikuu lõpuni, eeldusel et sel nädalal jõuab kaubaga kohale veel kaks oodatavat transpordilennukit. Nendega tuuakse ära maskivaru.

Pool Hiinast hangitavast kaubast aga ootab veel äratoomist. Et lennutransport on kulukas ja tarnitava kauba maht suur, on tehtud otsus, et ülejäänu ehk hinnanguliselt pool kogu hangitavast kaubast tuuakse Hiinast ära rongiga. See puudutab eeskätt kaitseprille ja -kitleid.

Aabi sõnul on rongiga toomine 15-20 korda lennutranspordist odavam. Rong peaks kaubaga kohale jõudma maikuu lõpuks.