Kaupmeeste liit palus pöördumises valitsusele teiste ettepanekute seas ka eriolukorra tõttu suletud kauplustele rendimaksete toetust.

Ettepaneku kohaselt võiks toetus olla proportsionaalne kaubanduspinna omaniku poolt rentnikule tehtud soodustusega. Ehk kui rendileandja teeb rentnikule 25-protsendilise rendisoodustuse, kompenseeriks riik rentnikule veel täiendavad 25 protsenti poepinna üürist. Seejuures rakenduks toetus vaid siis, kui soodustuse teeb ka rendileandja ja säilib kaupmehe omaosalus.

"Saame aru, et rendimaksed olukorras, kus tegevust ei toimu või on see oluliselt piiratud, on ettevõtjale püsikulu, mis ei loo hetkel lisandväärtust. Samas on kulud ka rendile andjal, mis võivad pärssida valmisolekut rendimakseid ajutiselt alandada või peatada," kirjutas nüüdseks eelmine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu vastuses kaupmeeste pöördumisele.

Valitsus julgustab rendile andjaid ja rendile võtjaid siiski omavahel kokkuleppele jõudma ning minister märkis vastuses, et eriolukorrs võib ka rendilepingu tavapärasest etteteatamistähtajast varem üles öelda.

Kaubanduskeskuste esindajate sõnul on keskused asunud üürnikega individuaalselt läbirääkimistesse lepingute ajutiseks muutmiseks, kuid keskustel pole võimalik üksinda kanda sellest tulenevat kogukulu.

Valitus sellegipoolest renditoetust pakkuda ei plaani. "Suunatud toetusi rendimaksete tasumiseks praegu riigi poolt kavandamisel ei ole. Küll aga võivad erinevad riigi poolt ellu kutsutud ajutised kriisimeetmed olukorda osapoolte jaoks leevendada," kirjutas Karu.