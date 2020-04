Kaubanduskeskused Tallinnas tervitavad ministri plaani

Tallinna Kaubamaja AS-i juhatuse esimees Raul Puusepp ütles ERR-ile, et ministri plaan on tema hinnangul mõistlik.

"Mida kaugemale seda (keskuste avamist – toim.) edasi lükata, seda hullem ja valusam see kõigile osapooltele on," sõnas Puusepp.

Puusepp usub, et minister pidas silmas eelkõige massiivsete ja agressiivsete allahindluskampaaniate keelustamist, et ei tekiks niiöelda kaubandusfestivale. Nende vältimist hindas ta ka mõistlikuks.

Puusepa hinnangul on kampaaniate läbiviimine ainult e-poodides küll teostatav, kuid keerukas. Seesugused kampaaniad oleks Puusepa hinnangul põhjendamatud.

Ülemiste keskuse direktor Guido Pärnits ütles ERR-ile, et pooldab täielikult mõtet kaubanduskeskused mai esimeses pooles lahti teha.

Pärnits lisas, et mida rutem keskused avatakse, seda parem on. Samas rõhutas ta, et oluline on ka pärast avamist reegleid järgida.

Pärnits toonitas, et mõistetel allahindlus ja kampaania on selge vahe. "Kampaania on see, kus rahvast aetakse kokku. Allahindlusi on poodides ikka, see ei ole see, mis paneks rahvast liikuma," sõnas Pärnits.

Keskuse direktor oletas, et ükski ettevõtja ei hakka avamise järel suuri kampaaniaid korraldama ehk keegi ei hakkaks sihilikult inimesi motiveerima kauplustesse tulema. Samas oleks Pärnitsa sõnul teostatav idee, et osa sooduspakkumisi kehtikski ainult e-poodides.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda sõnul peab ministeerium silmas just kampaaniate korraldamise keelamist.

Seega ei tohi keskused inimesi suurtele allahindlustele kutsuda, vaid kampaaniaid tuleks viia läbi ainult veebis, ütles Ruuda ERR-ile. Ta lisas, et riik ei hakka mingisuguseid muid piiranguid hindadele kehtestama, seega võivad ettevõtted tavapäraselt teatud toodetel hinda alla lasta.