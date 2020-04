Koroonaviiruse tekitatud kriisi mõjud on hakkanud majanduses suuri tagasilööke tekitama, ent raskemad ajad seisavad alles ees. Kas Eestis tegutsevad pangad on eelmistest kriisidest õppinud ja kui palju nad raskustes klientidele vastu tulevad? ETV saates "Esimene stuudio" on Swedbanki juhatuse esimees Olavi Lepp.