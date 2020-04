Moskvas tähistati piirangutest hoolimata Lenini 150. sünniaastapäeva

Kuigi Venemaal on koroonaviiruse tõttu karmid liikumispiirangud, kogunesid kommunistliku partei liikmed ja toetajad, et üheskoos tähistada Nõukogude Venemaa esimese valitsusjuhi Vladimir Lenini 150. sünniaastapäeva.

Kommunistliku partei liikmed tähistavad Lenini sünnipäeva igal aastal, viies lilli Lenini mausoleumi juurde Punasel väljakul.

Moskvas on neljandat nädalat karantiin ja elanikel on lubatud õue minna üksnes toidu või ravimite ostmiseks, arstiabi saamiseks, koeraga jalutamiseks või prügi väljaviimiseks. Punasel väljakul korda valvanud politseinik kinnitas uudisteagentuurile Reuters, et kommunistidele anti Lenini mälestamiseks eriluba.

Venemaal on koroonaviirus diagnoositud ligi 58 000 inimesel, surnud on 513 inimest. Enim haigusjuhte on registreeritud just Moskvas ja selle lähiümbruses.