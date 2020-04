Moskva loodab peagi piiranguid leevendada

Moskva tänavad on linnapea Sergei Sobjanini otsustatud karantiinimeetmete tulemusel tühjad. Lisaks linnavõimude poolt kasutusele võetud erilubade süsteemile ähvardavad nüüd moskvalasi karantiini rikkumise eest suured trahvid - kuni 15 000 rubla ehk 200 eurot. Ametnikud ja politseinikud jälitavad linnaelanikke ligi 200 000 videokaameraga, mida ühendab uus N-TechLabi väljatöötatud süsteem, vahendas "Välisilm".

"Meie toodangus on mõned trumbid, mis aitavad võidelda koroonaviiruse vastu. Esimene neist on nende inimeste veebimonitooring, kes peavad kodus olema, aga mingitel põhjustel rikuvad karantiini ja käivad kodust väljas," selgitas n-TechLabi asutaja Artjom Kuhharenko.

Seda kodanike jälitamise süsteemi tahavad rakendada veel 21 Venemaa regiooni.

Samal ajal püüavad regionaavõimud ehitada nii kiiresti kui võimalik uusi haiglaid. Peterburis näiteks ehitatakse Itaalia eeskujul haiglaks ümber suur näitusekompleks, mis suudab peagi vastu võtta ligi 900 patsienti. Uute voodikohtade loomise kohta annavad kubernerid aru otse president Vladimir Putinile.

"Mis puutub voodikohtadesse, siis me juba lõime 707 kohta neljas meditsiiniasutuses, kuigi tervishoiuministeeriumi norm oli 507. Nii et me oleme kohtade loomises juba ees ja tahame seda normi kahekordistada," sõnas Kaliningradi oblasti kuberner Anton Alihhanov konverentskõnes president Putiniga.

"See tööosa on põhimõtteliselt hästi tehtud. Ma loodan, et te viite lõpuni selle, millest rääkisite, ja täidate ülesannet, mida peate täitma. Me saame aru, et seda võib mitte vaja minna ja andku jumal, et ei läheks vaja, aga see peab olemas olema," ütles seepeale Putin.

Venemaal on praegu üle 80 000 nakatunu, üle poole neist Moskvas. Pealinn sai epideemiaga pihta kümme päeva enne kui teised regioonid.

Moskva haiglates olid kaks nädalat tagasi kiirabiautode järjekorrad. Nüüd oodatakse, et pealinn leevendab esimesena piiranguid.

"Me hakkame aru saama, mis toimub, mis on arengudünaamika. Ühe-pooleteise nädala jooksul saab selgeks, kuidas me edasi liigume, sest me elame juba pisut liiga kaua liikumispiirangute ja eneseisolatsiooni režiimis," ütles Sobjanin.

Aga vaatamata eneseisolatsioonile ja massiürituste keelamisele, ei saanud võimud keelata kommunistidelel 22. aprillil asetada lilli Lenini mausoleumile. Lenini 150. sünniaastapäeva tähistanud kommunistid on veendunud, et Nõukogu Liit alistaks viiruse edukamalt kui praegune Venemaa valitsus.

"Nõukogude Liit on võitnud katku ja koolera. Kui 1959. aastal ilmnesid Moskvas mustad rõuged, kujutage ette, siis see võideti Moskvas 21 päevaga. Ilma mingite piirangute ja paanikata, vaktsineeriti 6 100 000 inimest. Seda ainult Moskvas. Ja siin ei suudeta kolme kuuga maske õmmelda," kommenteeris Kommunistliku Partei esimees Gennadi Zjuganov.

Venemaa jaoks on ka häid uudised - kuu aega tagasi läksid Itaaliasse Vene sõjaväemeedikud, kes on jõudnud desinfitseerida 71 hoonet ja ravida terveks 30 patsienti.