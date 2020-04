ERR Brüsselis: Belgias on enim koroonaohvreid registreeritud hooldekodudes

Belgia on jõudnud koroonasurmade poolest elanike hulga kohta maailmas tippu ja seda eelkõige vanadekodudes registreeritud surmade tõttu. Kurva statistika taga on ühelt poolt arvepidamise meetod, teisalt vähene testimine ja isikukaitsevahendite nappus hooldekodudes kriisi alguses.

Viimased nädalad on toonud kurbi uudiseid koroonaviiruse ulatuslikust levikust Belgia vanadekodudes. Huy linnakese hooldekodus selgus, et 83 testitud elanikust ja hooldajast vaid neli olid terveks jäänud. See tõi inimestele teatud mõttes isegi kergendust, sest sai taas suhtlema hakata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üldiselt pole seis muidugi nii hull, aga raske küll. Nappinud on teste ja kaitsevahendeid.

"Meil ei olnud kaitsevahendeid kogu personali jaoks, nii et kui see haigus meie asutusse jõudis, siis oli vältimatu, et see hakkab levima," tõdes Brüsseli Christalaini hooldekodu direktor Steve Doyen.

"Me oleme neid teste oodanud kaua-kaua ja neid ei olnud ega olnud. Minu jaoks on juba hilja, sest nüüd on paljud inimesed surnud," sõnas Christalaini hooldekodu õde Mary Ann Sibud.

Üle poole Belgia koroonasurmadest on tulnud hooldekodudest. Seejuures võtab Belgia erinevalt enamusest riikidest arvesse kõik sellise kahtlusega juhtumid, testiga on neist kinnitatud vaid vähesed.

Nüüd on laustestimine alanud ja esimesed tulemused näitavad, et keskmiselt 15 protsenti hooldekodude elanikest on haigestunud. Mõnel pool on seis hullem, mõnel pool parem.

Magnolia hooldekodu Brüsselis on äsja saanud kätte laustestimise vastused ja nende järgi on pea iga kümnes sealne elanik nakatunud koroonaviirusesse. Seda peetakse veel hallatavaks olukorraks.

"Testitulemused on tõepoolest kergendustunnet andvad. Nüüd me saame osa inimesi isoleerida ja nende eest hoolitseda. Me näeme selgelt, et enne oli see kõik pimedas lendamine ja see oli raske, tõepoolest," ütles Magnolia hooldekodu direktor ja eravanadekodude ühenduse president Katrijn van Rossem.

Kolmandikul positiivse testitulemuse andnud eakatest Magnolias ei ole seejuures mingeid haigussümptomeid.

Valitsus soovitas eelmisel nädalal hakata taas lubama külaskäike vanadekodudesse.

"Pered ja eakad igatsevad üksteist. See on samuti raske. Aga asutusele on see väga raske, sest meil ei ole palju inimesi, kes saaksid seda korraldada, kes saab esimesena, kas on vaja pleksiklaasi vahele või korraldada seda aias suure distantsiga. See ei ole nii lihtne," tõdes van Rossem.