ERR Brüsselis: Belgias muutus maskikandmine ühistranspordis kohustuslikuks

Alates esmaspäevast tohib Belgias metroosse, rongi, bussi ja trammi siseneda üksnes maskiga. Ühistransport sõidab üsna tühjalt ja vahemaad aitavad hoida punase keelusildiga istmed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selline näeb välja Brüsseli äärelinna metroojaam hommikuse töölemineku ajal, varasematel aegadel on siin olnud oluliselt rohkem rahvast.

"Siin ei ole palju rahvast nagu te näete, nii et ma tunnen end turvaliselt. Olen maskiga, tuleb olla tähelepanelik ja siis on vaja veel sellega puhastada. Me pühime nina, puudutame silmi ja see võib minna keerukaks, kätepuhastusvahend annab lisaturvalisuse," rääkis Luciano hommikuse töölemineku ajal Brüsseli äärelinna metroojaamas.

"See on väga hea! Mina kannan seda juba tükk aega, sest ma olen vanemast põlvkonnast, ma ei pea ootama korraldusi, võib oma peaga ka mõelda. Ja see on hea mõte," ütles Annette.

"Ma arvan, et see on hea asi, et kaitsta iseennast ja eelkõige, et kaitsta teisi," sõnas Ephraim.

"Näib, et kõik tulevad kaasa. See on hea nii reisijate kui ka meie jaoks," ütles bussijuht Roger Vleugels.

Maskikohustus ei tähenda, et see tuleb kalli hinna eest apteegist osta, sest riik on lubanud saata igale elanikule vähemalt ühe korduvkasutatava maski ja selle võib ka ise õmmelda. Selleks avati esmaspäeval esimeste poodidena just õmblustarbeid müüvad kauplused. Nõutuim kaup hommikuses järjekorras oli kummipael.

"Ma pean tegema maske ka teistele inimestele, oma perele ja sõpradele, kes ei oska õmmelda. Mu varud on otsakorral, tulin täiendust otsima," ütles Patricia.

Belgia tahab lähinädalail avada kauplused ja koolid. Selle eelduseks on kõigepealt viiruse leviku pidurdumine, aga teisalt ka ettevalmistused, näiteks maskide laialdane kasutamine ning testimise ja haigete kontaktide tuvastamise võimekuse tugevdamine.