Opositsioon on väljumisstrateegia suhtes kriitiline: "vaja on konkreetsust"

Reformierakonna esimees Kaja Kallase ütles, et ei tohiks eristada kaubanduskeskusi ja kinosid - kui peetakse kinni reeglitest, peaks tema sõnul lubama nende samaaegset avamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Inimestel on vaja konkreetsust - selget juttu ja selgeid plaane. Milline on see tegevuskava, mis on need tingimused, millele peavad inimesed vastama käitudes kaubanduskeskustes ja kinodes, mis saab lahti teha. Ja millised on takistused, et me juba ei saa neid hakata avama aprillikuus," lausus Kallas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme Jevgeni Ossinovski sõnul võivad ühepoolsed käsud ja keelud tuua kaasa piirangutest heitumise.

"Mida rohkem otsustatakse ühepoolselt, seda suurem on risk, et ah ma ei viitsi nende juttu kuulata ja teen nii nagu ma tahan," ütles Ossinovski.

"Väga keeruline on seda teha, kui me teame et mitu nädalat on 15 inimest seda arutanud ja nüüd nad esitlevad, et nüüd hakkate seda kõik tegema. Ja seda olukorras, kus tegelt õigeid ja valesid vastuseid faktilises mõttes, absoluutse tõena selles küsimuses ei ole olemas. See on ühiskondliku kokkuleppe küsimus paljuski," rääkis Ossinovski.