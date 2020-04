Veteranipäev algas lipuheiskamisega

Veteranipäeva tähistavad sündmused algasid päikesetõusuga, mil Kaitseliidu ja kaitseväe eestvedamisel heisati kell 7 riigilipp mitmel pool üle Eesti. Riigilipu värvidesse on värvunud ka vaateratas Skywheel of Tallinn.

Kuna veteranipäeva traditsioon sai alguse 2013. aastal ning on alates 2014. aastast ka ametlikult lipupäev, siis kaitsevägi kutsub kõiki inimesi üles heiskama homme riigilipud, et näidata oma toetust kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele. Tunnustamaks neid mehi ja naisi ning nende perekondi ja lähedasi, kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel tugevdanud Eesti julgeolekut või teenistuses viga saanud.

Kell 12.30 toimub kaitseväe kalmistul kaplani teenistuse eestvedamisel tseremoonia, kus leiab aset veteranide mälestustule õnnistamine, laternate süütamine ning lähetamine haudadele ja vabadusvõitlusega seotud mälestuspaikadele.

Veteranipäeva jääb lõpetama kell 22.05 ETV eetris olev telesaade "Anname Au!", mis on pühendatud veteranidele ning veteranipäevale.

Ilmus ka kaitseväe ajateenijate bändi plaat "Sõduri Hing", mida on võimalik endale soetada, tehes vähemalt 10 euro suurune annetus MTÜ Eesti Kaitseväe Veteranid kontole. Plaadi saab kätte, tulles pärast eriolukorra lõppu kaitseväe toetusteenuste keskusesse aadressile Lõkke 4, Tallinn või tellides koju, kirjutades aadressile veteran@mil.ee.

Alates 2014. aastast viiakse Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu ja Naiskodukaitse eestvedamisel aprillikuus läbi sinilille-kampaaniat, mis kutsub üles kandma sinilille rinnamärki kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ning nende lähedaste tunnustuseks.

Tänavu aitavad sinilille-kampaania annetused Kuressaare Haiglal soetada vajalikke seadmeid, MTÜ-l Peaasjad jätkata tegevust vaimse tervise edendamisel, Narva linnal rajada välijõusaali ning Eesti Invaspordi Liidul viia läbi istevõrkpalli treeninguid ning osaleda võistlustel.

Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide hulka kuulub üle 3000 inimese. Kaitseväelased on välisoperatsioonidel osalenud alates 1995. aastast ning teeninud Horvaatias, Bosnia ja Hertsegoviinas, Liibanonis, Makedoonias, Iisraelis ja Süürias, Iraagis, Kosovos, Afganistanis, Malis, Adeni lahel, Vahemerel ja Kesk-Aafrika Vabariigis.