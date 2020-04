Ligi nädal aega teel olnud Prantsuse õhuturbemissiooni tehnika jõudis Eestisse

Rong Prantsuse õhuturbemissiooni varustusega alustas sõitu Prantsusmaalt 16. aprillil ning jõudis üle Eesti piiri kolmapäeva pärastlõunal. Neljapäeva varahommikul alustati kauba mahalaadimist Paldiski Põhjasadamas, kust varustus Ämarisse veereb, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Käesoleva rongi peal on 45 konteinerit erinevat varustust ning lisaks neli transpordiühikut - kolm kütusemasinat ja üks tuletõrjeauto," selgitas kaitseväe liikumis- ja veoteenistuse ülem major Lauri Kiviloo.

Meeles on maanteeummikud Poola piiril kuu aega tagasi. Raudtee on üks võimalus troppide vältimiseks, kuid sõjaväeveostele kehtivad mitmel pool piirangud.

"Need piirangud on Euroopas riigiti erinevad. Teatud riikides on lubatud liikuda ainult öisel ajal ja vältida asustatud punkte. Eestis selliseid piiranguid pandud ei ole," ütles Kiviloo.

Raudteel on erinevused Baltimaade ja muu Euroopa vahel. Šestokai jaamas Leedus tõsteti terve koosseis ühelt rööpmelaiuselt teisele. Sellele lisaks naelutati Leedus sõidukite kindlustamiseks muudele kinnistitele lisaks puidust tõkisklotsid platvormide külge. See on nõukogude ajast säilinud nõue, mis tekitab elevust NATO sõdurite seas.

"Me lööme märkimisväärse arvu naelu vastavalt tehnika tonnaažile, gabariitidele vagunipõhja kinni. See oli meie liitlaste jaoks uudis, et me niimoodi kinnitame ja nende jaoks pakkus suurt väljakutset nende kinnituste vagunipõhjast lahtikangutamine," rääkis Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper.

Kolmapäeval maandus Ämaris osa Prantsuse õhuväe allüksusest, mis peatselt võtab õhuturbemissiooni üle Poolalt. Õhuväelased kandsid ontlikult maske.

"Me olime 15 päeva karantiinis enne Eestisse sisenemist, tagamaks, et me ei too endaga kaasa viirusjuhtumeid," kinnitas Prantsuse kontingendi ülem kolonelleitnant Mathieu Courtaban.

Prantsuse õhuvägi asub Balti õhuruumi valvama 1. mail, Ämaris on selleks 200 Prantsuse õhuväelast.