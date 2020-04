Google hakkab kontrollima kõiki reklaamijaid ja nende asukohta

Digitaalse reklaamituru liidri Google'i teatel hakatakse reklaamijaid kontrollima algul Ühendriikides, misjärel laiendatakse programmi üle maailma.

Programm järgneb 2018. aasta algatusele, mille raames seadis Google poliitreklaami ostjatele nõude tõendada oma asukohta.

Käik tuleb ka keset kasvavat muret reklaamide pärast, mis muu hulgas edendavad pettusi või koroonaviiruse libaravi.

"Osana sellest algatusest nõutakse reklaamijatelt kinnitusprogrammi läbimist, et meie võrgus reklaame osta," ütles Google'i reklaamijuht John Canfield.

"Reklaamijad peavad esitama oma isikuandmed, ettevõtte registriandmed või muu info, mis tõestab, kes nad on ja kus riigis nad tegutsevad," lisas ta.

Muudatuse elluviimine võtab mõned aastat ja kui see valmis on, saavad inimesed klikkida lingil, et konkreetsete reklaamijate kohta rohkem infot saada.

"Selle muudatusega on inimestel kergem mõista, kes on Google'is olevate reklaamide taga ja see aitab neil meie reklaamikontrolle kasutades targemaid otsuseid teha," ütles Canfield.