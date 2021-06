Ohio peaprokurör soovib Google'i kuulutamist kommunaalteenuse pakkujaks

USA Ohio osariigi peaprokurör Dave Yost andis teisipäeval menetlusse hagi, millega soovib, et võimud kuulutaksid Google'i kommunaalteenuste pakkujaks, millele kehtiksid samasugused riiklikud regulatsioonid nagu teistele ühiskondlikult olulistele teenusepakkujatele.

"Kui oled raudtee, elektriettevõtte või mobiilside firma omanik, siis pead igaüht kohtlema võrdselt ning tagama talle samasuguse ligipääsu oma teenusele," ütles vabariiklane Yost oma avalduses, mida vahendas ajaleht The New York Times. Ta lisas, et Ohio oleks esimene osariik, mis sellise menetluse Google'i suhtes algatab.

Kui Google kuulutataks kommunaalteenuse pakkujaks, siis välistaks see võimaluse, et ettevõte saaks eelistada oma otsingumootoris enda tooteid ja teenuseid.

Google'i teatel ei vasta ta ühteski aspektis avalikku taristut kasutavate teenusepakkujate parameetritele.

Pärast seda, kui eelmisel aastal nurjusid USA-s mitmed föderaaltasandil algatatud katsed Google'i võimu ohjeldada, on Ohios käivitatud protsess üks paljudest USA osariikides toimuvatest tegevustest suurte tehnoloogiaettevõtete tegevuse reguleerimiseks ja nende võimu ohjeldamiseks. Nii võtsid Colorado osariigi seadusandjad teisipäeval vastu andmekaitseseaduse, mis lubab tarbijatel keelata nende kohta andmete kogumine. New Yorgi senati läbis esmaspäeval trustidevastane seadus, mis lihtsustab domineerivaid internetiplatvorme võimu kuritarvitamises süüdistada.