Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov ütles "Vikerhommikus", et uute COVID-19 diagnooside arvu kasv Tallinnas teeb muret, kuid ta lubas teha kõik, et Saaremaa stsenaarium pealinnas ei realiseeruks.

Saatejuht küsis Popovilt, et kas uute juhtumite arv Tallinnas ja Harjumaal võib viia selleni, et piirkond võidakse ühel hetkel isoleerida sarnaselt Saaremaale?

"Kunagi ei saa milleski 100 protsenti kindel olla. /.../ Aga me teeme kõik, et see stsenaarium ei realiseeruks," vastas Popov ja pidas oluliseks, et inimesed ise peaksid kinni juba kehtestatud reeglitest.

Ta tunnistas, et iga päev tuleb uusi juhtumeid ja paljud neist on Tallinnas, kuid selle taga on ka asjaolu, et Tallinn ja selle lähivallad on suurema elanike arvuga.

"Kui populatsioon on Tallinnas suurem, siis on ka haigestumisi rohkem. Osa inimesi on haigestunud perekonna sees, kus kolded tuvastatud varem, osa tööl. Mis murelikuks teeb, siis mõnedel juhtumitel me ei tea, kust nakkus tuli. Mis tähendab, et see juhtus avalikus kohas, kus inimene kontakteerus kellegagi näiteks poes või puudutas midagi, mis oli viirusega koos."

Pühapäeva hommikuse seisuga oli kõige rohkem positiivseid teste just Harjumaal (sh Tallinn) - kokku 577. Järgnes Saaremaa 541 ja Ida-Virumaa 115 positiivse testiga.

Samas tunnustas Popov Eesti inimesi, et just inimeste endi vastutustundlik käitumine on aidanud meil olukorda stabiliseerida ja et see ei ole võtnud selliseid mõõtmeid, kui mitmetes teistes riikides. Kuid ta hoiatas piirangute leevendamisega kiirustamise eest.

"Üldine reegel maailmas on, et leevendustega ei tohi väga kiirustada, kuna viirus on ju alles. Juhul, kui leevendused tulevad liiga vara, tekivad järellained. Näiteks Singapuris olid sellised probleemid, natuke ka Hiinas. Seetõttu alustasime leevendusi plaanilise ravi taastamisest, aga mis puudutab tulevikku ja muid leevendusi, eks seda kuuleme valitsuse käest."

Popov kommenteeris ka maskide kadmise üle puhkenud vaidlust ja leidis, et maske võib kanda, kuid kõige tähtsam on siiski üldine hügieen.

"Maskide kandmisega on meil palju momente, mis mõjutavad selle kasutamist. Mida me näeme kahjuks, siis maski kandmise kultuur ei vasta nõuetele. Inimesed ei jälgi käte hügieeni, aga kannavad ja katsuvad maske. Või on mask peas vales kohas. Eelkõige tuleks kasutada muid hügieeni reegleid - käsi pesta ja hoiduda sotsiaalsetest kontaktidest. Maski võib lisaks kanda."

Rääkides eelseisva suve rahvusvahelistest üritustest Eestis ja mujal maailmas, ütles Popov, et täna ei ole ta valmis veel rääkima pikemast perspektiivist.

"Teatud riskid olemas, eriti kui räägime rahvusvahelistest üritustest. Peame arvestama sellega, kust riikidest inimesed neile tulevad. Need saavad toimuda ikka vaid siis, kui uute juhtumite arv on üsna väike nii Eestis kui ka regioonis. Täna me ei ole valmis seda veel ütlema," sõnas Popov.