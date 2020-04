Ukraina peatas hooajatööliste väljasõidu

"Soome soovis tuua hooajatöölisi, kokku 14 000 inimest. Pikad läbirääkimised olid ja lõpuks õnnestus Soomel Ukraina nõusse saada. Aga täpselt nii oligi, et 200 inimest lennutati Helsingisse ja siis peatas Ukraina valitsus selliste tšarterlendude edasise toimumise ja hooajatöölisi nad nüüd enam välja ei lase," rääkis Kuusk.

See, et ukrainlasi üldse Euroopa Liitu ei lubata, ei vasta Kuuse sõnul samuti tõele.

"Kui sul on sugulased konkreetses Euroopa Liidu riigis, siis saab minna ikka. Maismaa piiripunktid on avatud, saab minna Poola, Rumeeniasse, Ungarisse, Slovakkiasse," märkis ta.

Ukraina valitsus on eriolukorras toonud riiki tagasi miljon inimest, kellest suurema osa vedas valitsus lennukitega tagasi erinevatest riikidest.

Ukraina peaminister on nüüdseks välja öelnud, et koju tagasi toodud inimesed võiksidki jääda kodumaale Ukraina majandust edendama.

"Valitsus on lubanud, et nad tekitavad töökohti, annavad madala protsendiga laenu, mis on suur motivaator siin, sest see ei ole võrreldavgi sellega, mis meil on, see on ikka väga kõrge," sõnas Kuusk lisades, et praeguses majanduskeskkonnas saab olema töökohtade loomine äärmiselt keeruline.

"Eks Ukraina valitsus ilmselt mõtleb ka selle peale, et kui lasta näiteks 14 000 inimest Soome ja neid mingi hetk tuleb neid sealt evakueerima hakata, siis on järjekordsed lennud," lisas Kuusk.

Kuusk sõnas, et Ukraina pole hooajatööliste väljasõidu piirangule ühtegi konkreetset kuupäeva seadnud. Eriolukord kehtib riigis 11. maini, mille järel vaadatakse piirangud tõenäoliselt üle. Kuuse sõnul on realistlik, et sellest ajast hakatakse ka piiranguid lõdvendama.