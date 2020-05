Ukraina lubab siiski hooajatöölistel riigist lahkuda

Kuigi Ukraina teatas eelmisel nädalal, et riik peatab hooajatööliste väljasõidu, on see aseministri sõnul siiski võimalik, kui teatud tingimused on täidetud.

Välisriikidesse reisivatele hooajatöölistele peab tagama vähemalt kolme kuu pikkuse töö, terviseteenused ja vajalikud kindlustused, teatas Ukraina valitsus.

Ukraina soovib, et riigil oleks selge ülevaade hooajatööliste lahkumise kohta ning et see oleks organiseeritud. See on osa kõigi riigis kehtivate piirangute leevendamise strateegiast, seisab Ukraina valitsuse teates.

"Me oleme teadlikud, et riik ei suuda aktiivseimale osale hooajatöölistest pakkuda sellist palka kui Euroopas, aga me ei kehtesta neile kunstlikke takistusi. Meie eesmärk on, et riigist lahkumine toimuks maksimaalselt kontrollitult," ütles asepeaminister Vadõm Pristaiko.

Prystaiko sõnul peaks riikide valitsused nende poole pöörduma, kui ukrainlasi tahetakse oma riiki tööle. "Me ootame ka, et töö tagatakse vähemalt kolmeks kuuks /.../ Et tervise jälgimine ja muud tervishoiuteenused tagatakse hooajatöölistele ja seda ka Ukrainasse naasmisel," ütles Pristaiko, kelle sõnul on vaja sihtriigil tagada hooajatöölistele ka sotsiaalkindlustus, tervisekindlustus ning korralikud elamistingimused ja palk.

Pristaiko sõnul võiks hooajatööliste liikumine sihtriikidesse toimuda tšarterlendudega.

Ukraina töölistest on väga huvitatud olnud näiteks Soome, kus hinnanguliselt oleks vaja 14 000 Ukrainast pärit hooajatöölist.

Soome alustab juba läbirääkimisi

Soome alustab Ukrainaga läbirääkimisi juba järgmisel nädalal, kirjutab Maaseudun Tulevaisuus.

"Kõik ettevalmistused hooajatööliste Soome toomiseks on valmis ka järgmise tellitud lennud korraldatakse kohe, kui nende jaoks saadakse luba," ütles väljaandele Soome põllu- ja metsamajandustootjate liidu majandusdirektor Marko Mäki-Hakola.

Soomesse saabus enne Ukraina valitsuse keeldu juba üks tšarterreis hooajatöölistega.

Hinnanguliselt on igal aastal Soomes tööl 16 000 Ukraina hooajatöölist, tänavu on neid saabunud alla 500.