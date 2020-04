Portugal loodab majandusele olulise turismi kiirele taastumisele ning hotellid tahetakse avada juba hiljemalt juulis. Riigi liidrid rõhutavad, et tänu õigeaegsetele meetmetele on nakatunuid vähe ning nii turistid kui investorid võivad julged olla.

Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangul langeb Portugali majandus viirusekriisi tõttu sel aastal kaheksa protsenti. Portugali liidrid on aga veendunud, et sihikindlalt tegutsedes taastub majandus ruttu ja juba järgmisel aastal on kasv viis protsenti.

Eriolukorda on pikendatud 2. maini: juba järgmisel nädalal avatakse tasapisi väiksemad poed ja mitmed teenuseosutajad saavad oma äri taas lahti teha.

Majandusminister Pedro Siza Vieira sõnul tegutseb valitsus selle nimel, et majandusele oluline turismisektor kiiresti taastuks. Portugalis on iga viies töökoht turismisektoris ja ligi 20 protsenti sisemajanduse kogutoodangust tuleb turismist. Vieira ütles majandusväljaandele Bloomberg, et esialgu loodetakse siseturismi peale, aga töötatakse ka selle nimel, et taastada inimeste usaldus tavapärastel turgudel Hispaanias, Prantsusmaal ja Suurbritannias ning võita uusi turge Põhjamaades.

Vieira sõnul tahetakse Põhjamaades end reklaamida kui turvalist kohta, kus on tugev tervishoiusüsteem ning turistid võivad kindlad olla, et hügieenireeglitest peetakse rangelt kinni ja külastajate tervis on kaitstud.

Portugali Hotellide Ühenduse teatel avatakse suur osa hotellidest hiljemalt juulis. Kõigepealt loodetakse kliendid tagasi saada mereäärsetes kuurortides, puhkusepiirkondades ja sisemaal. Suuremates linnades tuleb ilmselt kannatada septembrini.

Hotellide liidu president Raul Martins möönis, et turism sõltub väga palju ka lennunduse taastumisest ja see aasta tuleb ilmselt väga raske.

Praegu töötatakse välja nõudeid restoranide ja hotellide jaoks. Näiteks on kavas restoranides seada piirangud külastajate arvule ning hotellides tagada parima praktika järgimine, et nii töötajate kui hotellikülaliste tervist kaitsta.

Tahetakse sisse seada ka märgis, mis peaks andma kliendile kindlustunde, et majutusasutuse või söögikoha külastamine on turvaline.

Portugalis on piirangud olnud palju leebemad kui paljudes teistes Euroopa riikides ja paljud valdkonnad said edasi tegutseda. 10,3 miljoni elaniku kohta on surmajuhtumeid veidi alla tuhande, Portugalis kehtib eriolukord 2. maini. Võrdluseks, kümme korda väiksemas Eestis on koroonaviiruse tõttu surnud 50 inimest. Eestis on eriolukorda praegu pikendatud vähemalt 17. maini.

Portugal plaanib mõistlike meetmete abil taastada inimeste usalduse ja peaminister Antonio Costa on veendunud, et pärast raskusi on Portugali turismis ees jälle kuldne aeg.