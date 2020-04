1. aprillil Kuressaarde jõudnud haiglas sai ravi kokku 15 COVID-19 haiget. Ravil olnud patsientide haiglas viibimise aeg oli erinev – mõnest tunnist kuni 15 päevani. Kõige pikemalt viibis välihaiglas üks patsient 15 päeva.

Haiglas töötas kuu aja jooksul kokku 18 kaitseväe- ja 30 tsiviilmeedikut. Kaitseväe välihaigla kliinilise juhi dr Helena Rooni sõnul jäid kõik haiglas töötanud meedikud koroonaviirusest puutumata.

Tema sõnul lahkuvad kaitseväe meedikud Saaremaalt kogemuse võrra rikkamalt.

"Võiks öelda, et hindamatu kogemuse võrra, kuna sellise välihaiglaga statsionaarset ravi pakkuda ei ole varem ette tulnud. Kogu see ettevalmistus ja töö andis väga palju õppetunde ja edaspidiseks on see väga hea kogemus," ütles Roon "Aktuaalsele kaamerale".