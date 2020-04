Hiiumaa vallavolikogu kavatseb esitada valitsusele ettepaneku lubada mai algusest hiidlastel ning suvekodusid omavatele inimestele senisest vabamalt mandri ja saare vahel liikuda. Saaremaa vallavanema sõnul on nemad hetkel rahul ka sellega, et valitsus andis õiguse väljastada päevas 30 liikumisluba mandril käimiseks.

"Täna hommikul koguneb Hiiumaa kriisikomisjon, et teha valitsusele ja kriisikomisjonile ettepanek, et mai alguses saaks maha võtta praegu kehtivad liikumispiirangud," ütles Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik teisipäeval "Terevisioonis".

Viidiku sõnul turistidele kohe Hiiumaad ei avataks, aga kohalikud inimesed ja need, kes tahavad seal oma suvekodus käia, saaks võimaluse senisest tihemini mandri ja Hiiumaa vahel liikuda.

"Loodan, et saame kokkuleppele ja võime liikumispiirangud praegusel kujul maha võtta, et valitsus ja erikomisjon seda aktsepteerivad," ütles Viidik.

Tema sõnul on üks kindel alus selle taotlemiseks, et Hiiumaal avastati viimane koroonapositiivne 2. aprillil.

Viidiku sõnul on nende osakaal, kes töö või õpingute tõttu mandril peavad käima, ligi 50 protsenti saare elanikest.

Kommenteerides valitsuse otsust saartele kindel arv liikumislubasid eraldada, märkis Viidik, et hiidlased erinevalt Saaremaast seda ei taotlenud ning nad sooviks, et kõik saaks regulaarselt liikuma.

Kallas: algatuseks on ka 30 luba hea

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles teisipäeva hommikul ERR-ile, et vallavalitsus asub teisipäeval lubade väljastamist arutama. Tema hinnangul on ka 30 luba - nagu valitsuse otsusega Saaremaale anti - esialgu hea võimalus.

"Kindlasti on alati soovijaid kõvasti rohkem ja kes tahaksid seda (luba) kasutada. Ma arvan, et praegu on kindlasti hea, et saime mingigi akna lahti, et sellega me anname sisuliselt nädalas 200 inimesele võimaluse liikuda, kes tahaksid tööl käia või kellel on vaja ettevõtlusega seoses liikuda," ütles Saaremaa vallavanem Kallas ERR-ile.

"Võtame sammhaaval ja kui järgmine nädal jälle mingi väike aken avatakse, et siis ma arvan, et ka see kolmkümmend on ka meie jaoks väga positiivne," märkis Kallas.

Saaremaa vallavanema sõnul asub vallavalotsus teisipäeva hommikul lubade andmise juhiseid täpsemalt uurima ning teeb siis otsuse, kuidas neid hakatakse väljastama. Tema sõnul oli taotlusi laekunud juba umbes 200.