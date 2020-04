Tallinna Raekoja platsi restoranipidajad langetavad klientide ootuses hindu

Restoranipidajad on Tallinnas Raekoja platsis turistide puuduse ning kehtestatud piirangute tõttu tavapäraselt seitsme euro ligi küündivaid õllehindasid langetanud ligi poole võrra. Mõned restoranid on kehtestanud suured allahindlused kogu menüüle.

Mitmete restoranide hinnakirja kohaselt jääb õlleklaasi hind terrassil 5,50 euro ligi, tassi kohvi eest küsitakse 3,50 eurot. Hinda on peamiselt langetanud turistidele orienteeritud restoranid, kus eelroa hind jääb tavaliselt 9-15 ning pearoa hind 16-25 euro vahemikku. Raekoja platsist kaugemal asuvad vanalinna restoranid nii varmalt hinda langetama ei kipu.

Paljud restoranid on alati pakkunud kohalikele elanikele soodustust, kas Eesti või Soome ID-kaardi esitamisel või kliendiks registreerimisel. Viimasete hulgas on näiteks Rae restoran, kust saab klient pooleliitrise klaasi õlut kätte 3,90 euroga. Tavapäraselt on talveperioodil õlleklaasi hind 5,90 eurot ning suvisel tipphooajal veel euro võrra kallim. Nüüd on restoran langetanud kõik hinnad varasemalt vaid kohalikele kehtinud tasemele.

Raekoja platsil tegutsev Vene restoran Troika pakub kogu menüüd lausa 50-protsendilise allahindlusega. Dunkri tänaval tegutseva Beer House'i menüü külge kinnitatud silt lubab menüült 25-protsendilist allahindlust ning toitu koju tellides 40-protsendilist allahindlust. Mitmed Raekoja platsil tegutsevad restoranid aga teiste restoranide sarnaselt kojuvedu pakkuma asuda ei plaani, kuna restoranidele on keeruline autoga ligi pääseda.

Tallinna linnavalitsus on võimaldanud Raekoja platsil tegutsevatele restoranidele kolm kuud üürihinna alandust. Restoranipidajate sõnul on linna poolne üürisoodustus ja riigi pakutav töötasuhüvitis väga vajalikud ning ilma nendeta ei peaks asutused suve lõpuni vastu.

Mitmed kohvikud ja restoranid on uksed juba sulgenud, nende seas näiteks veinilokaal Paar Veini ja restoran Art Priori.

Restoraniomanike sõnul kontrollib politsei ka aktiivselt mai algusest avatavatel terrassidel 2+2 reegli järgimist. Mõned restoranipidajad on terrassi küljele pannud üles ka desinfitseerimisvahendiga kätepuhastusjaamad. Ühtset süsteemi reeglite järgmiseks loodud ei ole, kliente lauda paigutades eelistatakse, et kahe erineva kliendigrupi vahele jääks üks vaba laud.