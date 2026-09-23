RB edasine ehitustempo Eestis sõltub valitsuse valitud rahastusvariandist

aasta asemel hiljemalt 2034. aastal. Balti riikide peaministrid teatasid sellest teisipäevase videokohtumise järel tehtud ühisavalduses. Ka lubasid nad seista ühiselt selle eest, et Euroopa Liit eraldaks Rail Balticu ehituseks järgmise eelarveperioodi jooksul vähemalt 10 miljardit eurot. Rail Baltic Estonia juhatuse esimehe Anvar Salometsa sõnul on Tallinna ja Pärnu vaheline raudtee jätkuvalt võimalik 2030. aastaks valmis ehitada, aga kõik sõltub sellest, millise rahastamise variandi valitsus valib. Janek Salme