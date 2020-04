Eesti lillekasvatajat päästab soomlaste õitelembus

Eesti lillekasvatajat Lööra talu päästab koroonakriisi ajal halvimast nii soomlaste armastus lihtsate talulillede vastu kui ka siiani elujõulisena püsiv komme, et lilli ostetakse lihtsalt koju silmailuks. Kaubanduskeskuste sulgemine koroonaepideemia ajal lõpetas lillemüügi sisuliselt päevapealt.

Koroonakriis tabas lõikelilli kasvatavat Lööra talu eriti teravalt, sest mitu aastat kasvanud müük andis detsembris julgust senisest enam seemet külvata.

"Me panime neid sellel aastal maha rohkem, koroonast polnud siis ka Hiinast midagi kuulda, seda ei olnud siis veel olemas. Panime maha rohkem variante, erinevaid värve, kuidagi oli tunne, et see aasta tuleb hea müügiaasta," räägib Lööra talu müügijuht Mare Suurhans.

Kui naistepäeva eel lilli veel osteti, siis seejärel jäi Eestis aina vähem võimalusi lillede müügiks, kuna lillepoed sulgesid üksteise järel uksi.

"Kaubanduskeskuste sulgemisega kadus meil ära väga suur hulk lillepoode, see käive on 80 protsenti vähenenud," tõdeb Suurhans.

Lillherneid, lõvilõugu ja rukkililli päästis mahalõikamisest vaid see, et kaubavahetus Eesti ja Soome vahel säilis. Lihavõtete eel ostsid soomlased lilli koroonast ja karantiinist hoolimata.

"Päris hästi läheb, ei, ma ei kurda, Helsingis läheb praegu hästi lill, inimene järelikult käib poes ja ostab ka lille," ütleb Suurhans.

Soomlaste ja eestlaste lilleostuharjumused on väga erinevad. Põhjanaabritel on siiani kena komme teha toad korda ja otsekui täpiks i-le pannakse lilled vaasi, eestlased aga kulutavad lilledele raha tähtpäevade puhul. Koju niisama vaasi õisi ei tooda.

"Selle käibega, mis Tallinnas on jäänud, oleks raske püsti jääda," tõdeb Suurhans. "Hetkel on jälle üsna lootustandev, meil on hästi."

Kui Eestis müüb Lööra talu 200 lõvilõuga päevas, siis Soomes 1000, enne koroonakriis jagunes lillemüük võrdselt. Suurhans tunnistab, et ilmselt on raskemad ajad veel ees, sest eriolukorra tõttu jäävad sel suvel ära kõik suuremad lillederohked tähistamised, nagu koolilõpetamised, pulmad.

"Meil on sügiseks krüsanteemitaimed juba Hollandist tellitud ja need on juba kasvama pandud, tuleb selle kogusega aasta lõpuni välja minna. Neid ei saa enam kuidagi ära öelda," ütleb Suurhans.

Aga miks ikkagi on Eesti rahvuslill üle lahe nii hinnatud? Vastus on ootamatult lihtne: rukkilill on üks väheseid lilli, mis oma värvilt sobib Soome lipuvärvides kimbu tegemiseks.