Kohus jättis võimaluse Tartu Lidli ehitust alustada

See tähendab, et märtsi lõpus Tartu linnavalitsuse antud ehitusloa alusel on Lidli Kalda 29 poehoone ehitamiseks roheline tuli, kirjutab ajaleht.

Maximal on küll võimalik seda kohtumäärust vaidlustada ringkonnakohtus, aga praegu võiks juba ehitada, kui on ehituse alustamise teatis esitatud, selgitas Tartu linna õigusteenistuse vanemjurist Kadri Valdre.

Lidli esindaja ütles, et nad ei soovi selles asjas midagi lisada ega kommenteerida kaupluste ehitamisega seonduvat.

Eelmisel nädalal esitas Maxima Tartu halduskohtule taotluse Lidli poele antud ehitusluba tühistada ja kohaldada ka esmast õiguskaitset - sellega jätkas Maxima vana vaidlust, mis algas detailplaneeringu üle ja mille tuum on väites, et kõnealuses kohas on kaupluste üleküllus.

Maxima ise peab samas kohas kahte poodi.