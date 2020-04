Desinfitseerimisvahendite tootjad on turult ostnud kokku tootmiseks vajaliku piirituse ja pakendamiseks vajalikud pudelid. Estonian Spiriti piiritusetehase juhi Sven Ivanovi sõnul on nõudlus hüppeliselt kasvanud ja piiritusehinnad kerkisid kriisi alguses isegi kahe ja poole kordseks.

Estonian Spirit taasavas nõudluse hüppelise kasvu tõttu tootmise Rakvere piiritusetehases.

"Praegu on nad natuke juba tagasi andnud, meie jaoks läks kõige magusam aeg mööda. Nõudlus oli veel paar nädalat tagasi, ületas kordades saadavust," ütles Ivanov ERR-ile.

"Me müüsime ära kõik, mida kätte saime. Lao müüsin märtsis ära ühe nädalaga. Selles valguses oli nõudlus ikka meeletu," sõnas Ivanov.

Ivanovi sõnul on pea kõik desinfitseerimisvahendi tootjad Eesti turul uued ning neilt ostavad selleks piiritust ligi 20 ettevõtet. "Hinnad läksid vahepeal isegi kahe-poole kordseks, praeguseks on kaks korda tavalist hinda. Desovahendi tootjad on enamus uued, vanasti oli selle valdkonna ainus klient Chemi-Pharm. Nüüd on 20 tükki, kellele oleme tarninud."

Lisaks piirituse puudusele on desinfitseerimisvahendite tootjaid tabanud ka teine kriis – nimelt on turult ära ostetud kõik pudelid, millesse desinfitseerimisvahendit villida.

"Kui praegu keegi tahaks osta liitrist pudelit, kus on spreiotsik või väikest pudelit, siis need on kõik otsas," märkis Ivanov.

Lisaks Eesti tootjatele on Ivanovi sõnul ka ligikaudu 20 tootjat väljastpoolt Eestit, peamiselt Baltikumist ja Soomest.

Nii Läti kui Soome on lõpetanud piirituse ekspordi. Kui Soomes on tootjate vahel selleks vaikiv kokkulepe, siis Läti keelustas piirituse ekspordi.

Estonian Spiriti maikuus valmiv piiritus on praeguseks 90 protsendi ulatuses välja müüdud ning praegu võetakse tellimusi vastu juunikuuks.

Ivanovi sõnul selline trend ilmselt aga kaua ei jätku. "Mul on selline tunne, et turg on desovahendist täis saanud. Vähemalt Eestis. See hind läheb lähiajal... kas nüüd poole odavamaks, aga peaaegu poole odvamaks," märkis ta.

Estonian Spirit toodab Moe kaubamärgi all viina ja džinni ning Muddis kaubamärgi all käsitööõlut. Nende toodete müük on Ivanovi sõnul võrreldes märtsiga kõvasti kukkunud.

"Kui me ei saaks desovahendeid Moel praegu pudeldada, ootaksime paremaid aegu," sõnas Ivanov.

Estonian Spirit toodab ka ise desinfitseerimisvahendeid ning tootmine jätkub täies mahus. Ettevõtte juhi sõnul on Estonian Spirit pidanud isegi paar inimest juurde palkama.

Ivanovi sõnul plaanib ettevõte aasta lõpuni piiritusevabriku praeguses mahus töös hoida. Praegu prognoosib ta maailmas piiritusevarude taastumist juuni või juuli alguseks.

Estonian Spirit lõpetas Rakvere piiritusetehases tootmise 2019. aastal plaaniga kolida tänavu kogu tootmine Lääne-Virumaale Moele. Suuremad demonteerimisega seotud tööd ei olnud märtsis veel alanud, mis võimaldas tootmise siiski taaskäivitada.