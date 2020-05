Koroonaviirus on paljudele majandusvaldkondadele mõjunud pärssivalt. Seevastu desinfektsioonivahendite jaoks etanooli tootev Rakvere piiritustehas on üks neist, kes töötab ööpäev ringi täiel võimsusel ja on võtnud appi ka lisakäsi.

Eriolukord tabas Rakvere piiritustehase omanikke keerulisel ajal, sest eelmisel aastal otsustati piirituse ehk etanooli tootmine Rakveres lõpetada. Põhjuseks see, et rukkipiirituse valmistamine oli odavama hinnaklassi alkoholi tootmiseks ebarentaabliks muutunud. Nii taheti keskenduda peenviina tootmisele Moes ja Moesse plaaniti Rakverest viia ka etanooli valmistamise seadmed.

Koroona muutis aga inimeste hügieeniharjumusi ja Estonian Spiriti juhi Sven Ivanovi sõnul müüsid nad märtsis ühe nädalaga maha piiritusevarud, millega loodeti kolimise ajal hakkama saada aasta lõpuni. Nii otsustatigi, et Rakveres on mõtet piirituse tootmine ajutiselt taastada.

"Põhimõtteliselt me teeme ikka piiritust ja me ei saa seda riski võtta, et me teeme seda ainult desovahenditeks, sest siis on nii, et kui olukord hakkab vaikselt ära lõppema, on meil ladu täis ja viina valmistajatele me seda müüa ei saa ning oleme küsimuse ees, mis me sellega peale hakkame. Me proovime teha maksimaalselt head kraami, et seda võimalikult laiale kliendibaasile müüa," rääkis Sven Ivanov.

Lisaks sellele, et Estonian Spirit valmistab oma piiritusest ise desinfektsioonivahendeid, müüakse etanooli ka teistele ettevõtetele. Kui aprillikuus toodeti piiritust vaid Eesti tarbeks, siis mais valmistutakse varude taastamise kõrval ka ekspordiks. Praeguste plaanide kohaselt jätkub Rakveres etanooli tootmine vähemalt suveni.

"14. juulini teeme kindlasti, sest selle kuupäevani on kõik kogused ära müüdud, aga töötame võib-olla jõuludeni. Sõltub sellest, kuidas Euroopas varud taastuvad, sest kui varud taastuvad ja hind läheb uuesti alla, siis sellise komplekssusega, nagu me praegu Rakveres tööd teeme, ei ole me konkurentsivõimelised," tunnistas Ivanov.

Senisele 20 töötajale on appi võetud veel 10 inimest.