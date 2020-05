Maanteeameti põhja teehoiu osakonna juhatja Janar Tüki sõnul esitati hankele neli pakkumust. "Maanteeameti hinnaprognoos tugines projekteerija hinnakalkulatsioonile, mis nagu selgub, oli täna turul pakutavatest hindadest suurem," märkis ta.

Tükk lisas, et kui kõik laabub ning amet saab ehitajaga lepingu sõlmitud, siis alustatakse töödega tänavu teise kvartali lõpus või kolmandas kvartalis.

Võõbu-Mäo lõik on viimane osa Kose-Mäo neljarealisest maanteelõigust, mis peaks valmima 2022. aastaks. Teelõigule on ette nähtud viis suuremat rajatist: Puiatu ökodukt, Anna liiklussõlm, Korba ja Võõbu viaduktid ning Kükita sild. Kavandatud on müratõkkevallid ja -seinad ning parkla.

Kose-Mäo 40-kilomeetrine uus 2+2 tee lühendab Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteed 5,3 kilomeetri võrra. Ajaline võit on võrreldes praegusega kuni üheksa minutit. Võõbu–Mäo lõigu projekteerisid Reaalprojekt OÜ ja Novarc Group AS.