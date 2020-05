Nafta hinna kõikumine mõjutab ka teedeehituseks kasutatava bituumeni hinda, mis tähendab, et kui praegu on nafta maailmaturu hind madal, siis saab maanteeamet tellitud tööd ehitajalt kätte väiksema summa eest. Samas ei moodusta bituumeni hind ehitusobjektide eelarvest siiski väga olulist osa.

Bituumenit kasutatakse laialdaselt teetöödel: asfalt-betooni tootmisel, samuti pindamis- ja stabiliseerimistöödel.

"Protsentuaalselt ma pakuksin umbes niimoodi, et puhta asfalditöö puhul, asfaldi tootmisel on bituumeni osakaal segu maksumusest kuskil 20-30 protsenti, asfalditööde puhul selline 10-15 protsenti on siis bituumeni hind kogu töö maksumusest," rääkis Eesti ühe juhtiva tee-ehitusettevõtte TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens ERR-ile.

Maanteeameti hallata on Eestis 16 ja pool tuhat kilomeetrit riigiteid. Igal aastal teostatakse töid neist umbes 2000 kilomeetril.

Riigiteedel teostatavate tööde puhul katab bituumenihinna kõikumisega seotud riskid ja mõnikord ka võimalused just maanteeamet ehk riik. Seega, kui bituumenihind langeb, muutub ka tellitud töö maanteeametile odavamaks.

Eelnev ei tähenda siiski, et maanteeameti eelarves tänu bituumeni odavnemisele väga suur ülejääk tekiks. Teede ehitus ja hooldamine ei tähenda vaid asfalteerimist või pindamist.

"Bituumeni osakaal väga suur ei ole kogu meie mahtude juures. Bituumeni hinnakõikumise mõju jääb kogu meie teehoiukuludele võib-olla sinna ühe-kahe protsendi juurde," rääkis maanteeameti peadirektor Priit Sauk.

"Näiteks Pärnu maanteel me teostame praegu sellist mitmeaastast ehitusprojekti – Kernu ümbersõit. Kogu ehituslepingu maksumus on kuskil 21 miljonit eurot. Umbes 180 000 eurot me siis täna saame selle 21 miljoni juures tööd soodsamalt kätte. Ja siis kogu lepingu maksumust ta mõjutab veidi vähem kui üks protsent. Aga mingil määral siiski – 180 000 eurot kogu ühiskonna säästu," selgitas Sauk.

"Tavaliselt me käitume nii, et kui kuskilt on sääste ja meil jääb raha veidi enam üle, siis me võtame lihtsalt järgmiste aastate nimekirjast töid ja toome ettepoole jooksvasse aastasse. Ja vastupidi, kui eelarvet ületatakse, siis teatud osa töid tuleb teha lihtsalt järgmisel aastal," märkis maanteeameti juht.

Selles osas, kas bituumeni odavnemine võimaldab juba sel aastal planeeritust rohkem töid teostada, Sauk praegu kindlat vastust anda ei oska.

"Ma täna ei julge öelda, et kas selletõttu saame kümme kilomeetrit rohkem pinnatud või mõne kilomeetri rohkem katet pandud, aga loomulikult me vaatame terviklikult oma eelarvet ja seda siis juhime vastavalt võimalustele," ütles Sauk.