Volbriöö möödus politsei jaoks suuremate vahejuhtumiteta

Tänavune volbriöö möödus politsei jaoks samamoodi nagu paaril varasemal aastal ehk suuremate vahejuhtumiteta, ütles ERR-ile juhtivkorrakaitseametnik Tago Trei.

"Suuremaid avalikke kogunemisi öö jooksul ei olnud. Eriolukorrast tulenevate nõuete mitte täitmist tuli ette ja pidime selgitama 2+2 reegli olulisust, kuid valdavalt püsisid inimesed kodus ja pereringis," lausus Trei, kelle sõnul oli politsei volbriööks ja pikaks nädalavajetuseks valmis ning patrullide arvu suurendati üle Eesti.

Liiklusjärelevalve käigus pidas politse volbriööl kinni kümmekond alkoholi tarvitamistunnustega sõidukijuhti.

Trei sõnul näitas volbriöö, et suures osas on inimesed piirangutest teadlikud ja järgivad neid ning selle eest tuleb inimesi tänada.

"Politsei soovitus on nii sellel kui järgmisel nädalavahetusel suurtes seltskondades mitte koguneda. Avaliku korra tagamise kõrval hoiame jätkuvalt kätt pulsil, et avalikes kohtades liikuvad inimesed peaks kinni 2+2 reeglite täitmisest nii, et viiruse leviku oht oleks minimaalne," lausus Trei.