24. märtsil kehtestatud 2+2 reegel kehtib ametlikult praegugi. Väljaspool kodu tuleb kõigiga hoida vähemalt kahemeetrist vahet. Maksimaalselt võivad teineteisele lähemale minna kaks inimest korraga. Erand tehakse koos viibivatele perekondadele.

Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul näeb ka politsei, et 2+2 reegli täitmine on inimestele üha raskem.

"Seda näitab ka viimane avaliku arvamuse uuring, mis näitab, et teadlikkus reeglitest on jätkuvalt väga kõrge, aga langenud on valmisolek nendest reeglitest kinni pidada," tõdes Jaani.

Tema sõnul saab politsei ka üha vähem teateid reeglite rikkumise kohta.

"Näiteks kui aprilli alguses võis meil ööpäevas Harjumaal olla ligi 200 sellist informatsiooni, mis tuli inimeste poolt, siis viimastel päevadel jääb see 30 kanti," selgitas ta.

Samas politsei taktika Kristian Jaani sõnul muutunud ei ole. Kui üksteise ligidal nähakse rohkem kui kahte inimest, siis politsei sekkub.

"Meid on ligi 30 protsenti täiendavalt väljas võrreldes eriolukorrale eelneva ajaga. Aga tõepoolest, inimestes on väsimust aina rohkem ja rohkem näha ning reeglitest kinnipidamine on aina raskem," ütles Jaani.

Ta rõhutas, et varasemast rohkem menetlusi politsei reeglite rikkujate pärast algatanud pole ja sunnirahagi määratakse sama palju kui varem.

"Päris mitmel juhul on nii, et ainuüksi politseiauto nägemisest piisab selleks, et inimesed võtavad 2+2 reegli täitmiseks ja tihtipeale isegi ei ole vaja enam verbaalselt sekkuda. Sõnumi viimine inimesteni on jätkuvalt äärmiselt oluline," sõnas ta.

Kui inimesed politseiautot nähes kahemeetrist vahet sisse ei võta, siis esimese asjana püüavad ametnikud neile reeglite mõtet selgitada. Reeglina sellest piisab. Kogu eriolukorra vältel on politsei Harjumaal sunniraha määranud 79 reeglite rikkujale. Selle nimel tuli inimestel enne tublisti pingutada.

"Me oleme teid vähemalt paaril korral eelnevalt suuliselt hoiatanud. Me oleme teile ka pärast suulist hoiatamist teinud kirjaliku ettekirjutuse, kus me teid hoiatame sunnirahaga. Ja kui te ikka ei ole aru saanud ja jääte uuesti vahele ja te eirate meie reegleid, siis näiteks kolmandal korral päädib see juba sunniraha kirjutamisega," kirjeldas Jaani.