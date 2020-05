Algas Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta

Maitsete aasta avapidu jäi koroonakriisi tõttu ära. Kutsutud külalised roogadest siiski ilma ei jäänud, sest kohalike kohvikute valmistatud toit komplekteeriti pakkidesse ja viidi neile koju. Muu hulgas läks teele valik kala, eriline kartulisalat ja magustoit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

MTÜ Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson tõdes, et varasematel aastatel on Eesti toidupiirkonnad tutvustanud end läbi ürituste. Läänlastel tuleb praegu loota internetile. Suvel saab ehk korraldada ka töötoad. Suuremad üritused peavad ootama ilmselt sügiseni.

Toidukultuuri tutvustatakse kolmes võtmes ehk läbi kohaliku tooraine, Haapsalu kohvikukultuuri ja rannarootslaste toidutraditsiooni.

"Me sooviksime kutsuda inimesi uudistama võib-olla rohkem sotsiaalmeedias, kodulehtedel. Püüame anda omalt poolt informatsiooni selle kohta, et mis see Läänemaa toit on, retsepte jagada, infot jagada, tootjaid tutvustada," selgitas Karlson.

Maitsete aasta nime all tutvustatakse Eesti toidupiirkondi alates 2016. aastast. Haapsalu ja Läänemaa võtsid teatepulga üle Vana-Võrumaa käest.