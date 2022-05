Tänavune toidupiirkond Järvamaa propageerib piima ja piimatooteid

Järvamaa pole seni olnud toidunautlejate sihtkoht, kuigi erilise toidu ja -toorme pakkujaid on sealgi. Maaeluministeeriumis loodetakse, et Eestimaa toidupiirkonnaks valimine innustab Järvamaa toidutootjaid ja -söögikohti veelgi enam pöörama tähelepanu tootearendusele ja kohalikule toormele.

Näiteks Esna külje all asuvas Kalamatsi Meiereis on kitsepiimatooteid arendatud ja toodetud juba 14 aastat.

"Meil on ilus valik tooteid, mis kõnetab nii toidukohti, poode kui ka eraisikuid. Ja ma arvan, et on juba väga palju põhjust meie poole pöörduda, kes soovib kitsepiimatooteid. Me kindlasti leiame kõigile midagi huvitavat," rääkis Kalamatsi meierei juustumeister Aita Raudkivi.

Türi kogukonnamaja restoran Ajatu valmistas Järvamaa toiduaasta avamisele kutsutud külalistele Esna kitsejuustust pirukaid, rõõska koort kasutati aga hapukapsapüree valmistamiseks.

"Piima võiks uuesti natukene rohkem au sisse tõsta, justnimelt ka kohviku ja restorani tasemel. Sellest annab teha igasuguseid põnevaid toite. Alati ei pea olema toidul väga keeruline prantsuse-pärane nimi, kui tegelikult saab sellest samast piimast-koorest midagi lihtsamat teha," ütles Ajatu omanik Kaia Kaugeranna.

Järvamaa toidupiirkonna tunnuslause on "Piimajõed ja pudrumäed". Ühe uudistootena pakutakse külalistele kohapeal välja mõeldud piimakokteile ehk pokteile.

"Tänane pokteil on võõrustajate poolt, kus sees on pirni, maasikat ja keefiri ehk siis piimaveini. Aga meie üritame nüüd leida aasta jooksul parima pokteili. Selleks on välja kuulutatud juba konkurss osades koolides. Ja kui me suurtootjatega kokkuleppele saame, siis äkki ühel hetkel on see pudelis ja purgis ja poelettidel," rääkis Järvamaa toidupiirkonna projektijuht Kristina Gudinas.