Tallinlased on hakanud tasapisi leidma teed tagasi Raekoja platsi

Inimesed on väsimas eriolukorra rangetest reeglitest ja kibelevad kodust välja kevadilma nautima. Kuigi Tallinna raekoja plats ei ole veel tavapäraselt inimestest umbes, on siiski esimesed julged oma tee sinna taas leidnud.

Kriisi algusest alates on Tallinna vanalinn olnud justkui väljasurnud ja seal tavapäraselt tunglevate turistimasside asemel on olnud vaid tühjad tänavad. See on aga muutumas, sest inimesed on leidnud tee viimase nädala jooksul Raekoja platsi üles seatud välikohvikutesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ilm on ilus, me oleme õues, restoranid on avatud. Seega me naudime aega oma lastega," rääkis Radovan.

"Täna me nägime palju rahvast. See on tore. Me loodame, et selline seis jätkub. Inimesed on viiruse osas vähem kartlikud ja ma arvan, et see on ka õige," ütles kokk Frederico.

"Koer on neljakuune ja on sotsialiseerumine käib. Kus sa ikka neid inimesi praegu rohkem leiad, kui Raekoja platsis," ütles Jaanus.

Kui muidu on Raekoja platsi hinnatase pigem suunatud turistidele, siis inimeste meelitamiseks on hindu kohati märgatavalt langetatud. Õlle saab mõnes kohas kätte alla nelja euro eest ja ka toidumenüüdest leiab soodustusi.

Reedel Raekoja platsis viibinuil on veel üks asi ühine - nad ei ole liialt mures koroona pärast.

"Ei karda. Noored ja terved ja.. Nii kaua kui jälgitakse kõiki abinõusid, peaks kõik okei olema," rääkisidi Renata ja Aleksandra, kelle hinnangul võiks piiranguid leevendada. "Peaasi, et see kõik saaks läbi. See on kõige olulisem, ma arvan."