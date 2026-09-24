Läti seim langetab diislikütuse ja bensiini aktsiisimäära

Läti seim võttis neljapäeval vastu naftatoodete hinnatõusu piiramise seaduse muudatused, mis näevad ette diislikütuse aktsiisimäära veelgi suurema langetamise ning bensiini aktsiisimäära alandamise. Muudatused jõustuvad 1. oktoobril.

Vastuvõetud muudatustega nähakse ette transpordikütusena kasutatavale diislikütusele kohaldatava aktsiisimäära 16,7-protsendine vähendamine, langetades selle Euroopa Liidu kehtestatud miinimumtasemele.

Selle tulemusena alandatakse diislikütuse aktsiisi 396 eurolt 1000 liitri kohta 330 eurole 1000 liitri kohta.

Samal ajal on pliivaba bensiini aktsiisimäära vähendatud 11,7 protsenti, kehtestades selleks 490 eurot 1000 liitri kohta. Seni ei olnud bensiiniaktsiisi langetatud.

Majandusminister Viktors Valainis (Roheliste ja Talurahva Liit) märkis, et aktsiisimuudatused kajastuvad tanklates viiteajaga ning mõju hindadele kandub üle vaid osaliselt.

Valainis rõhutas, et hindadele kohese mõju saavutamiseks tuleks aktsiisi veelgi järsemalt langetada või alandada käibemaksumäära.

Diislikütuse jaehind peaks langema 0,08 euro võrra, kui kütusemüüjad kannavad maksulangetuse täielikult kütusehinda üle.

Muudatused näevad ette ka pliivaba bensiini aktsiisimäära alandamist 490 eurole 1000 liitri kohta, mis kehtib kuni 31. detsembrini 2026. Aktsiisimäära vähendamine on 0,065 eurot liitri kohta ehk koos käibemaksuga ligi 0,08 eurot liitri kohta. Seega langeb bensiini jaehind eeldatavasti ligikaudu 0,08 euro võrra, tingimusel et kütusemüüjad kannavad kogu maksulangetuse kütusehinda üle.

Seletuskirjas seisab, et kütuseaktsiisi langetamine kolmeks kuuks vähendab riigieelarve tulusid prognooside kohaselt 14,4 miljoni euro võrra.