Luteri kirikud hakkavad kellahelistamisega meelt avaldama

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) pühakojad hakkavad kolm korda nädalas kelli helistama, et sellega protestida usklikele kehtestatud keelu vastu minna kirikutesse jumalateenistustele.

"Olen teinud otsuse helistada algava nädala esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 12 ja kell 15 kirikukelli. Kirikukellade meelavaldusega anname märku, et kogudused üle Eestimaa on valmis inimeste jumalateenistustele kutsumiseks ja selleks helisevad kirikute kellad – Jumalale tänu ja ülistusest lauldes või otsustajatele oma meelsusest häälekalt märku andes," teatas EELK peapiiskop Urmas Viilma laupäeval sotsiaalmeedia vahendusel.

"Juba viiskümmend päeva on kestnud koroonaviiruse haiguse COVID-19 tõttu Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorra tingimustes meie kirikutes jumalateenistuste ja armulauasakramendi paast," tõdes Viilma. "Olukorras, kus mitmetes eluvaldkondades on hakatud eriolukorra tarvis kehtestatud rangeid reegleid ametlikult leevendama, on küsimus, millal võiks võimaldada kristliku usu mõistes näljas viibinud kristlastele armulaua sakramendist osa saamist ja jumalateenistustel osalemist," lisas ta.

Kellahelistamine peaks kestma viis kuni kümme minutit.

Pikemalt põhjendas Viilma oma üleskutses ajakirjas Kirik.