Viilma: me ei protesti, vaid näitame oma valmisolekut uksed avada

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma kutsub kogudusi üles helistama tuleva nädala esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kirikukelli, millega anda märku, et kirikud on valmis jumalateenistusteks uksi avama. Viilma sõnul pole tegu protestiga.

Kirikute juhid pöördusid poolteist nädalat tagasi valitsuse poole, andes teada, et kirikud on valmis taas inimesi jumalateenistustele kutsuma. Uksi sooviti kõiki viiruse levikut tõkestavaid abinõusid tarvitusele võttes avada 1. maist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuna seda otsust ei ole tulnud, siis sealt ongi tulnud see üleskutse, et me anname kelladega märku, et me oleme valmis. Me ei protesti, me ei avalda meelt kellegi vastu või poolt, vaid anname teada oma valmisolekust rõõmsa kellahelinaga," selgitas Viilma.

"Meil on olnud valitsuse liikmetega juttu näiteks ka emadepäevast, aga me kindlasti seda välja hõigata niimoodi ei saa, kuna me lähtume ikkagi teadlaste ja meditsiinitöötajate hinnagutest," kommenteeris Solman.

Eriolukord kehtib 17. maini, avalikud üritused tuleb ära jätta juuni lõpuni. Kirikud võinuks lukustatud uste taga teenistusi salamisi nn kinniste ürituste nime all edasi pidada, kuid nad ei soovinud kavaldamise teed minna. Viilma sõnul on erilukorra ajal luterikirikutes teenistusi peetud veebiülekannetena.

Laupäeval ja pühapäeval kajastasid meediaväljaanded, teiste seas kristlikud veebiväljaanded rahvastikuministri vastust kirikutele, kus seisis, et vabaõhuteenistused peaksid lubatud olema. Selles soovitati näiteks Jaani kogudusele teenistuse pidamist Vabaduse platsil, Toomkogudusel aga Piiskopi aias.

"See oli mõeldud väikese irooniana, et kui me teame, et osad üritused vabas õhus on lubatud, kus on kaks meetrit ja kümme inimest, siis ma ei näe, miks ei võiks samuti koguduse liikmeid usaldada vabas õhus teenistusi pidama," selgitas Solman.

Viilma sõnul oleks õues teenistuste pidamine keeruline, sest eeldab muu hulgas istumisvõimaluste korraldamist ja ilmastikuga arvestamist. Viilma sõnul on kirikud piisavalt suured, et järgida inimeste distantsi hoidmise nõuet ja kõiki muid ettevaatusabinõusid.

"Ei ole väga olulist vahet, kas me tuleme kirikutesse või jääme ekraani taha kodudesse, kui meil ei taastu armulaua jagamise võimalus. See on sakramendina kristlaseks jäämise juures väga oluline, et sa saad võtta vastu armulauda," ütles Viilma.

Kirik on läbi mõelnud ka turvalised meetmed armulaua jagamiseks.

Solmani sõnul arutatakse kirikute pöördumist tuleva nädala alguses. Viilma ütles, et kui valitsus lubab kristlastel taas avalikele teenistustele minna, ei jää kellahelin seisma, vaid kannab tänusõnumit.