"Tegemist on tavapärase praktikaga, mille eesmärgiks on pakkuda pilootidele treeningvõimalust. Ilmselt on meie kõigi sooviks, et kui istume reisilennukisse, siis teame, et lennuki kokpitis istuvad piloodid on läbinud hulga treeninglende ja mitte ainult lennukisimulaatoris," kirjutas lennujaam Facebookis.

"Lennunduses on esikohal alati turvalisus ja ohutus ja selle tagamiseks on vaja harjutada ja treeninglende," seisis postituses.

Treeninglennud toimuvad laupäeval kella 17.00ni ja pühapäeval kella 09.00-15.00 ajal.

Lennuplaani kooskõlastab Lennuliiklusteeninduse AS, kes korraldab

ja vastutab õhuruumis lennukite juhtimise eest.