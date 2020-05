Prantsusmaa pikendab tervishoiualast eriolukorda 24. juulini

Parlamendile esmaspäeval tehtava ettepaneku kohaselt oleks 24. märtsil jõustunud eriolukorra tühistamine juba sel kuul ennatlik ja võiks suurendada epideemia hoogustumise riski.

"Peame asuma pikamaajooksule," ütles Veran, lisades, et mõistab, kuidas prantslastelt on juba palutud teha "kolossaalseid jõupingutusi" võitluses viirusega.

Värske eriolukorra korraldus paneb paika ka karantiini tingimused inimestele, kes saabuvad Prantsusmaale välisriikidest.

"Meil tuleb viirusega koos elada veel mõnda aega," ütles siseminister Christophe Castaner pärast kabinetiistungit. "Õppida elama koos viirusega, see on lähikuudel kaalul."

Ettepanekute kohaselt luuakse nakatunutele ja lähikondsetele "informatsioonisüsteem", mis jäetakse töösse kuni aastaks.

Eelnõu läheb senatisse esmaspäeval ning rahvusassambleesse tõenäoliselt päev hiljem, ütles valitsuse pressiesindaja Sibeth Ndiaye. Eeldatavasti saab eelnõu seaduse jõu nädala lõpuks.

Prantsusmaa on üks neist Euroopa riikidest, kus koroonaviirus on teinud suurimat laastamistööd, surmajuhtumeid on registreeritud 24 594, nakatunute arv on tõusnud 167 346 inimeseni.

Valitsus on tulnud välja plaaniga leevendada teatud karantiinireegleid alates 11. maist, muuhulgas on kavas taasavada algkoolid.

Samuti on kavas avada paljud ärid ning paljudel inimestel on võimalik kaugtöölt naasta kontoreisse.

Koroonaviiruse mõjud on juba praegu paisanud Prantsusmaa majanduse langusse.

Näitena viimastest majanduslikest kaotustest andis riigiraudtee operaatori SNCF juht laupäeval teada, et tema ettevõte on kriisiga kaotanud kaks miljardit eurot ning tõenäoliselt palutakse riigilt abi ning koondatakse töötajaid.