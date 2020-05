"Välisilm" uuris, kuidas Euroopa riigid on asunud piiranguid leevendama

Nii mõnigi riik asus oma piiranguid leevendama just alanud nädalast. Hispaanias said väiksemad poed ja hotellid õiguse avada oma uksed, Poolas lisaks majutusasutustele ka kaubanduskeskused, vahendas "Välisilm".

Itaalias avatakse parke ja inimesed võivad esimest korda pärast liikumispiirangute kehtestamist külastada oma sugulasi, kui need elavad külastajaga samas rajoonis. Kreekas on esmaspäevast õues sportimine taas lubatud. Mitmel pool Iraanis avati mošeed.

Austria on olnud majanduse taasavajate seas üks esimesi Euroopas. Laupäeval lubati avada ka poode, mille pindala on suurem kui 400 ruutmeetrit. Uste taha tekkisid järjekorrad juba varastel hommikutundidel.

"Ostsime T-särke. Mitte sellepärast, et meil neid vaja oleks, vaid lihtsalt sellepärast, et endale meelehead pakkuda," ütles Susanne Stellar.

Taasavatud juuksuritel on tööd kuhjaga. "Soovin meile kõigile, kes me täna taas juuksurisalonge ja poode avame, et meil jätkuks taasalustades võimalikult palju huumorimeelt, et me kõik jääksime terveks, et nakkuste arv ei suureneks ja et me kõik jõuaks kiiresti tagasi normaalsese ellu. Seda ma soovin," rääkis Viinis tegutseva juuksurisalongi omanik Patrizia Grecht.

Koolide avamise küsimuses esineb riigiti põhimõttelisi erinevusi. Kui Taani näiteks on juba taasavanud koolid noorematele lastele ja sama loogikat kavatseb järgida ka Prantsusmaa, siis Kreeka ja Saksamaa tahavad koolipinki kõigepealt tagasi tuua hoopis vanemate klasside õpilased.

Saksamaa on koroonakriisis olnud suur edulugu suhteliselt väikese surnute arvuga. Leevendustega alustati juba 20. aprillil, mil avati väiksemaid poode ning auto- ja rattateenindusi. Nädala eest alustas Saksamaal oma suurimas tehases taas tööd ka Volkswagen ning juba sel nädalal loodetakse tootmine taastada ka Portugalis, Hispaanias, Venemaal, Lõuna-Aafrikas, Tšehhis ja Lõuna-Ameerikas.

"Kuid on veel midagi, mis minu arvates on oluline. Volkswagen on tõesti hügieeniohutust nendel tootmisliinidel väga tõsiselt võtnud. See on tõesti oluline ning hea näide, sest kui me tahame proovida vähehaaval naasta normaalsuse juurde, siis ei ole võimalik enam teha asju täpselt nii nagu enne," selgitas Alam-Saksi liidumaa peaminister Stephan Weil.

Viiruse kardetud teine laine oleneb suuresti inimeste käitumisest. 1. mai ööl kogunes tuhatkond inimest Berliinis ja Hamburis meeleavaldusele, tundmata vähimatki huvi nõutud vahemaa hoidmise või maskide vastu. Kaklus politseiga lõppes vähemalt 50 inimese vahistamisega.

Rootsis Lundis väetati aga ettenägelikult kanasõnnikuga paikasid, kus tudengid on harjunud volbriööl kogunema.

"Me ei taha, et Lund muutuks mingiks nakkuse epitsentriks. Kanasõnnikul on kaks mõju: esiteks see haiseb, mis tähendab, et täna pole eriti tore siin pargis istuda ja piknikku pidada, kuid see on ka murule hea väetis ja hea pargi jaoks. See sisaldab palju lämmastikku ja fosforit, nii et kasutame võimalust täna pargis hooldustöid teha," selgitas Lundi linnapea Philip Sandberg.

Suurbritannias ja Iirimaal seevastu ei ole veel kavas lähiajal leevendusi lubada, kuna nakatumiste ja surmade arv on alles liiga suur.

On ka riike, kus alles tehakse iga päev uusi nakatumisrekordeid. Näiteks Venemaal. Seal on haigestunud ka peaminister ja ehitusminister.

Samas on asju, näiteks Vladimir Iljitš Lenini sünnipäev, mida ei murra miski. "Ma olen siia tulnud kogu oma elu, nii kaua, kui ma ennast mäletan. Mu lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed jäävad siia Lenini hauale lilli tooma," ütles Kommunistliku Partei Moskva komitee esimene sekretär Valeri Raškin Lenini sünniaastapäeval.

Eksperide hinnangul on Euroopa pandeemia tõttu maailmas kõige enam kannatanud. Pooled koroonasurmad on pärit Euroopa Liidust. Esimeses kvartalis vähenes Euroopa majandus Eurostati andmetel keskmiselt 3,5 protsenti. Suurematest tegijatest Prantsusmaal 5,8 protsenti, Hispaanias 5,2 ning Itaalias 4,7 protsenti. Räägitakse sõjajärgse aja suurimast majanduslangusest.

"Euroala seisab rahuaja tingimustes silmitsi pretsedenditult kiire ja ulatusliku majanduslangusega. Koronaviiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks appi võetud meetmed on peatanud suurel määral majandustegevuse kõigis euroala riikides ja kogu maailmas," sõnas Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde.

USA-d, maailma suurimat majandust, asus viirus räsima pisut hiljem. SKT on Ühendriikides vähenenud esimeses kvartalis vaid 1,2 protsenti, kuid lõpptulemust veel ei tea.

Reedel tungisid Michigani osariigis meeleavaldajad parlamendihoonesse, nõudes demokraadist kubernerilt rangete koroonapiirangute tühistamist. Nii mõnelgi meeleavaldajal oli kaasas relv.