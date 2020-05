Ühispöördumine. Üleilmne koostöö parema maailma nimel

"Juhus soosib neid, kes selleks ette on valmistunud," nii ütles Louis Pasteur, maailma üks väljapaistvamaid teadlasi, kelle loodud vaktsiinid ja pöördelised avastused on kolmel sajandil päästnud miljoneid elusid.

Just nagu toona, seisab maailm ka praegu silmitsi viirusega, mis rullub üle riikide ja kontinentide, tungib meie kodudesse ja murrab me südameid. See viirus on põhjustanud hävingut ja valu igas maailma nurgas, hoides meid eemal inimestest, kes on meile armsad, tegemistest, millest tunneme rõõmu ja kohtadest, kus tahaksime olla.

See ohverdus ning meditsiini- ja hooldustöötajate kangelasteod on aidanud paljudes maailma paikades viiruse levikut aeglustada. Kui mõned on hakanud piiranguid tasapisi leevendama, siis teised on ikka veel isoleeritud ning nende igapäevane sotsiaalne ja majanduselu on rangelt piiratud. Tagajärjed võivad olla eriti dramaatilised Aafrikas ja maailma lõunapoolsetes riikides tervikuna.

Kuid me keegi tegelikult kindlalt ei tea ega oska ette kujutada, milliseks pandeemia tulevik kujuneb.

See tähendab, et meil kõigil on midagi kaalul. Ükski meist ei ole pandeemia suhtes immuunne ega suuda üksinda viirust võita. Tegelikult ei ole keegi kaitstud enne, kui me kõik – igas külas, linnas, piirkonnas ja maailma riigis – oleme väljaspool ohtu. Meie tihedalt seotud maailmas on ülemaailmne tervishoiusüsteem täpselt nii tugev, kui tugev on selle nõrgim lüli. Et kaitsta ennast, peame kaitsma üksteist.

See on ainulaadne ja tõeliselt globaalne väljakutse ning seepärast on hädavajalik, et anname endale parima võimaluse sellest võitjana välja tulla. See tähendab maailma helgeimate peade, kõige paremini valmistunute koondamist, et leida vaktsiinid, ravimeetodid ja -viisid, mida on vaja, et maailm taas terve oleks. Samal ajal peame tugevdama tervishoiusüsteeme, et need oleksid kättesaadavad kõigile, pöörates erilist tähelepanu Aafrikale.

Tugineme G20 juhtide võetud kohustusele töötada välja ulatuslikud ja kooskõlastatud vastusammud viirusele. Toetame Maailma Terviseorganisatsiooni ja teiste üleilmsete tervishoiuorganisatsioonide ühist üleskutset tegudele.

Hiljuti lõime üleilmse koostööplatvormi (Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator), et kiirendada ja laiendada COVID-19 vaktsiini ning muude elupäästvate ravi- ja diagnostikavõimaluste uurimist, arendamist, kättesaadavust ja õiglast jaotamist. Sellega panime aluse tõelisele rahvusvahelisele liidule võitluses koroonapandeemiaga.

Oleme kindlalt otsustanud teha koostööd kõigi nendega, kes jagavad meie pühendumust rahvusvahelisele koostööle. Oleme valmis üleilmset koostööd juhtima ja toetama.

Meie eesmärk on lihtne: 4. mai veebipõhisel konverentsil "Coronavirus Global Response" soovime koguda esialgsed 7,5 miljardit eurot, et katta ülemaailmse valmisoleku järelevalvenõukogu ja muude hinnangute kohaselt praegu maailma rahastamisvahenditest puudujäävad summad.

"Kogutava rahaga käivitame enneolematu ülemaailmse koostöö teadlaste ja reguleerivate asutuste, ettevõtjate ja valitsuste, rahvusvaheliste organisatsioonide, sihtasutuste ja tervishoiutöötajate vahel."

Me kõik anname oma lubadused ja meil on hea meel, et partnerid kogu maailmast meiega ühinevad. Kogutava rahaga käivitame enneolematu ülemaailmse koostöö teadlaste ja reguleerivate asutuste, ettevõtjate ja valitsuste, rahvusvaheliste organisatsioonide, sihtasutuste ja tervishoiutöötajate vahel.

Toetame Maailma Terviseorganisatsiooni ja meil on hea meel ühendada jõud selliste kogenud organisatsioonidega nagu Bill ja Melinda Gatesi sihtasutus ja Wellcome Trust.

Iga meie kogutav euro või dollar eraldatakse mitme tunnustatud ülemaailmse tervishoiuorganisatsiooni kaudu selleks, et võimalikult kiiresti töötada välja ja võtta kasutusele diagnostika, ravi ja vaktsiin, mis aitaksid maailmal pandeemiast üle saada. Sellised organisatsioonid on näiteks epideemiateks valmisoleku uuenduste koalitsioon (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI), Gavi, ülemaailmne vaktsineerimise ja immuniseerimise liit, ülemaailmne fond ja Unitaid.

Kui suudame välja töötada vaktsiini, mida toodab maailm kogu maailma jaoks, on see 21. sajandi ainulaadne globaalne avalik hüve. Koos oma partneritega kohustume tegema selle kõigile kättesaadavaks ja taskukohaseks.

See on meie põlvkonna ülesanne ja me teame, et saame sellega hakkama. Kvaliteetne ja soodne tervisetehnoloogia ei ole utoopia. Oleme näinud, kuidas avaliku ja erasektori partnerluses on viimase kahe aastakümne jooksul jõudnud paljud elupäästvad vaktsiinid kõige vaesemate inimesteni maailmas.

Me teame, et see võidujooks saab olema pikk. Nüüdseks liigume kiiresti oma esimese eesmärgi poole, kuid oleme valmis maratoniks. Praegune eesmärk katab üksnes esialgsed vajadused: ravimite tootmine ja tarnimine maailma mastaabis nõuab palju rohkem vahendeid kui praegune eesmärk.

Koos peame tagama, et vahendite kogumine jätkuks ning vaktsiin, ravi ja testimine jõuaksid lõpuks kõigini.

See on ülemaailmse kogukonna jaoks otsustav hetk. Kui seisame praegu teaduse ja solidaarsuse eest, paneme aluse suuremaks ühtsuseks tulevikus. Säästva arengu eesmärkidest juhindudes saame kujundada kogukonna, ühiskonna ja ülemaailmse koostöö ümber selliselt, et kedagi ei jäeta kõrvale.

See on maailm koroona vastu. Üheskoos me võidame.