Maailma rikkaimaid inimesi, investor Warren Buffett ütles laupäeval, et ta on kindel, et miski ei suuda USA-d peatada ning Ühendriigid taastuvad koroonaviiruse pandeemiast samamoodi nagu eelmistest kriisidest. Samas müüs tema ettevõte osaluse lennufirmades, sest "maailm on muutunud".

Buffett tõi võrdluseks Kuuba raketikriisi 1962. aastal, külma sõja perioodi, 9/11 rünnakud ning 2008 globaalse majanduskriisi. "Iga kord, kui olukord näis lootusetu, Ameerika tuli sellest välja," ütles ta, vahendab CNN.

"See riik on kogu oma 231 aasta jooksul ületanud kõiki unistusi," lisas Buffett.

Buffett ei täpsustanud, millal USA koroonakriisist taastub, kuid ta soovitas investoritel olla ettevaatlik. "Te võite panustada Ameerikale, kuid peate olema ettevaatlikud, kuidas panustate," märkis ta. Buffetti sõnul tasub investoritel pikaaegselt mõeldes tegelda pigem aktsiate kui võlakirjadega.

Buffett kiitis ka USA Föderaalreservi, kes on intressimäärad viinud nulli ning avanud laenumeetmed tarbijatele, ettevõtetele ja omavalitsustele. "Me teame, mis juhtub siis, kui me ei tee midagi," märkis Buffett.

Buffetti ettevõte teatas suurkahjumist

Buffettile kuuluv hiiglaslik valdusettevõte Berkshire Hathaway teatas 50 miljardi dollari suurusest kahjumist esimeses kvartalis, mis on selle konglomeraadi ajalooliselt suurim kahjum. Ettevõte märkis teates, et enne pandeemia saabumist olid neile kuuluvates ettevõtetes aastatagusega võrreldes suurem nii käive kui ka müügitulu.

Kuigi Berkshire Hathaway käive isegi kasvas aastatagusega võrreldes, siis nende olulisimad ettevõtted raudtee ja energia valdkonnas "kahanesid märkimisväärselt", teatas valdusettevõte.

Berhshire Hathaway teatas laupäeval ka, et nad müüsid kõik aktsiad neljas lennufirmas, mis neile olid kuulunud. Ettevõte nimetas lennufirmadesse investeerimist "veaks".

Berkshire Hathawayle kuulus 11 protsenti Delta Air Linesi, 10 protsenti American Airlinesi, 10 protsenti Southwest Airlinesi ja üheksa protsenti United Airlinesi aktsiatest, vahendas The Guardian.

Buffetti sõnul on lennundusäri jaoks maailm koroonaviiruse tõttu jäädavalt muutunud.