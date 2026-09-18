Warren Buffett astub Berkshire'i nõukogu esimehe kohalt tagasi

Berkshire Hathaway teatas reedel, et Warren Buffett astub konglomeraadi nõukogu esimehe kohalt tagasi ja saab koheselt auesimeheks. Tänavu varem lahkus Buffett tegevjuhi kohalt ja andis juhtimise üle kauaaegsele lähikondlasele Greg Abelile.

"Aeg võidab alati. Minu vastu on see aga helde olnud," kirjutas 96-aastane Buffett aktsionäridele saadetud kirjas.

Uueks nõukogu esimeheks nimetati tema poeg Howard Buffett, kes on kuulunud Berkshire'i nõukokku alates 1993. aastast.

"Auesimehena jääb härra Buffett nõukogu liikmeks ning jagab jätkuvalt oma väärtuslikke teadmisi ja vaatenurki," teatas Berkshire.

Buffett kasvatas Berkshire'ist ligikaudu 1,03 triljoni dollari suuruse väärtusega konglomeraadi, kuhu kuulub kümneid ettevõtteid.

"Kultuur, mille Warren lõi, ja väärtused, mille eest ta seisis, jäävad Berkshire'i tuumaks ning Howardist saab nende hoidja," ütles Abel reedel.

Buffetti mõju ulatub Berkshire'ist palju kaugemale. Tema rõhuasetus pikaajalisele mõtlemisele, distsiplineeritud kapitalipaigutusele ja otsekohesele juhtimisele on kujundanud terveid ettevõtete juhtide ja investorite põlvkondi.

USA ärimaailma tippjuhid on otsinud Buffettilt nõu kõiges alates ettevõtete ülevõtmisest ja ametijärglaste leidmisest kuni turuturbulentsidega toimetulekuni. Tema iga-aastastest aktsionäride koosolekutest kujunes kogunemispaik investoritele, kes soovisid paremini mõista laiemat majanduspilti.

Buffett teatas plaanist konglomeraadi juhtimisest taanduda 2025. aasta mais, üllatades vaatamata oma kõrgele eale nii aktsionäre kui ka analüütikuid.

Pärast aastakümneid juhirollis olemist muutus tema nimi ettevõttega sünonüümseks, mistõttu jälgiti tema ametipärija otsinguid USA ärimaailmas äärmise tähelepanuga.

Augustis teatas Berkshire, et hakkas teises kvartalis vähendama oma hiiglaslikku sularahavaru, paigutades miljardeid dollareid selliste ettevõtete aktsiatesse nagu Alphabet ning ostes tagasi miljardite eest enda aktsiaid. Ühtlasi raporteeris ettevõte oodatust suuremast kasumist.

Ettevõtte kvartaalne tegevuskasum kasvas 16 protsenti 12,98 miljardi dollarini, ületades analüütikute prognoose. Puhaskasum aga enam kui kahekordistus, jõudes 25,67 miljardi dollarini.