"Välisilm" võttis kokku maailma majandusprognoosid

Rahvusvaheline valuutafond (IMF) prognoosib, et kui tänavu kasvas maailmamajandus pea kolm protsenti, siis sel aastal on oodata kolmeprotsendilist majanduslangust. Majandus pöörab kasvule tuleval aastal ja IMF-i prognoosi järgi üsna hoogsalt, vahendas "Välisilm".

Euroala majandus kahaneb järgmisel aastal koguni 7,5 protsendi võrra, aga kasv taastub tuleval aastal jõudsalt, prognoosib IMF.

Sarnase jõnksu teeb USA, kus on töö kaotanud 30 miljonit ameeriklast.

Kiiresti kasvava Aasia majandus jahtub tänavu üheprotsendilise kasvuni. Esimeses kvartalis kahanes Hiina majandus pea seitse protsenti, mis on pretsedent.

Nafta hind on kõikuvam kui kunagi varem. Eurooplastele on toornafta barrelihind kukkunud 26 euroni. USA-s nähti aprillis ära ka negatiivne hind, mil piltlikult öeldes taara hind ületas kütuse oma.

Kui vana majandus on löögi all, siis internetiäri on kasvanud suure hooga. Amazoni aktsia on tõusnud ligi 27, Netflixi väärtus pea 29 protsenti. Populaarse videokonverentsiplatvormi Zoom aktsia kasvas aga üle 130 protsendi.