Seoses eriolukorraga langetati mai algusest Eestis maagaasi aktsiisi ligi poole võrra, mis on toonud tarbija jaoks maagaasile suure hinnalanguse. Edasist langust seoses ajalooliselt madalate kütusehindadega gaasiettevõtted aga ei näe.

Eestis langetati alates 1. maist erinevate kütuste aktsiisimäärasid ja maagaasi aktsiisimäär langes 79,14 eurolt 40 eurole 1000 kuupmeetri kohta. Muudatused aktsiisimäärades kehtivad kuni 2022. aasta 30. aprillini.

Muudatuste tulemusel on maagaasi aktsiisimäär langenud 2017. aasta tasemele ja kodumajapidamistele tähendab see maagaasi odavnemist 7,1 protsenti, teatas rahandusministeerium.

Kuna maailmas on naftahind ajalooliselt madalal tasemel, langetasid aprilli lõpus kütusemüüjad Eestis diisilihinna hinnale 0,999 eurot.

Kuigi nafta ja maagaas on tootmisel seotud, ei näe Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov edasist gaasihinna langust ette.

"Gaasi hinna ja nafta hinna vahel ei ole otsest seost. Gaas ja nafta on küll konkureerivad, kuid mitte kõikidel turgudel ja mitte kõikide tarbijate osas. Seetõttu loobutakse naftahindadel põhinevatest müügivalemistest ning minnakse üle gaasibörside hindade alusel kauplemisele," ütles Kotov ERR-ile.

Kuna eriolukorra tõttu on oma tegevusi peatanud mitmed hotellid, restoranid ja tööstusettevõtted, on majanduslikult saanud löögi ka gaasiettevõtted.

"Mõneti võib öelda, et olukord sarnaneb varasemate kriisidega, kus vähenevad mahud, esinevad makseraskused, kriisi möödudes võtab taastumine aega ja võib olla muutub ka tarbimise struktuur," lisas Kotov.

Eesti Gaas pakub tarbijatele gaasi fikseeritud hinna alusel, mille kujundamisel võetakse arvesse gaasi ostuhinda ja hinna fikseerimise kulusid. Kuna gaasi hind maailmas on küll pisut langenud, ei ole see suuresti mõjutanud hinda tarbijale.

Teenusepakkujad, kes pakuvad gaasi muutuva hinna alusel, on näinud eriolukorra jooksul suurt langust hinnas.

Näiteks on Eesti Energia gaasi hind tarbija jaoks märtsi algusest langenud ligi 70 senti. Märtsi alguses oli gaasi hind kuupmeetri kohta 0,196 €, maiks on see langenud juba 0,123 € peale.

Eestis kasutab maagaasi oma kodu kütmiseks, vee soojendamiseks ja toidu valmistamiseks üle 100 000 leibkonna, kes 2018. aastal tarbisid kokku 67 miljonit kuupmeetrit maagaasi.