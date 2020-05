Austria terviseminister: kaupluste avamine pole viiruselevikut kiirendanud

Austria tegutses pandeemia vastases võitluses kiiresti, sulgedes baarid, restoranid, koolid, teatrid, mittehädavajalikud kauplused ja muud kogunemiskohad seitse nädalat tagasi. See aitas vähendada päevast nakatumiste hulka vähem kui protsendini ning tänu sellele on ka surnute arv suhteliselt madal ehk 606, vahendas Reuters.

Austria oli ka riik, kes hakkas esimeste hulgas piiranguid lõdvendama.

Terviseminister Rudolf Anschoberi sõnul ei ole pärast seda olnud uut järsku nakatumiste tõusu, kuigi olukorda tuleb edasi jälgida.

"Me saame nüüd väga hästi hinnata 14. aprilli ja sellele järnenud päevade mõju ning need näitavad, et me tulime esimese avanemissammuga suurepäraselt toime," ütles minister pressikonverentsil.

"Meil ei ole mingeid viiteid märkimisäärsele nakatunute arvu kasvule üksikutes piirkondades. Olukord on väga püsiv, väga stabiilne ja see on tegelikult väga positiivne, hea olukord," lisas ta.

Tema sõnul on päevane nakatumiste hulk 0,2 protsenti.

Need andmed ei peegelda aga 1. mail tehtud edasiste piirangute lõdvendamiste mõju. Siis avati juuksurisalongid ja muude teenuste pakkujad, samuti suuremad kui 400-ruutmeetrise pinnaga kauplused.

Mai jooksul on plaanis avada ka restoranid, baarid, muuseumid ja hotellid.