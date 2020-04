Välisministri sõnul on kõige tähtsam ära hoida viiruse teise laine puhkemine, seetõttu ei saa täielikku reisimisvabadust esialgu lubada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

See oleks keeruline ka seetõttu, et enamik maailma riike hoiab praegu piire igasugusele mittehädavajalikule liikumisele kinni. Millal üldine reisimisvabadus taastub, ei oska välisminister öelda.

"Meie eesmärk on üsna selge: me tahame taastada täieliku reisivabaduse nii kähku, kui võimalik. Kuid me ei saa seda teha, kuni koroonaviirus pole üleilmselt

lüüa saanud. Seni ei saa olla ka üldist reisivabadust," ütles Schallenberg.